Pražští policisté pátrají po vězni Reném G., který utekl v pátek večer z nestřeženého pracoviště v Praze 10 – v Malešicích.

Uprchlý vězeň René G. | Foto: Policie ČR

Devětadvacetiletý vězeň byl naposledy viděn kolem páteční třiadvacáté hodiny v Sazečské ulici v Praze 10, kde byl na pracovišti v rámci výkonu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost. „Muž se uprchnutím z pracoviště dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a hrozí mu tak navýšení jeho stávajícího trestu,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Hledaný vězeň je 187 centimetrů vysoký, snědé pleti a má krátké rovné tmavé vlasy, tmavé oči a tmavé strniště. V době útěku byl oblečen do vězeňského oděvu, tedy do černých kalhot, černé vesty a šedého trika. Má tetování na levé straně krku, kde má nápis Adriana. Podle policistů by uprchlý muž neměl být pro své okolí nebezpečný.

Policie žádá veřejnost, pokud muže kdekoliv viděli, aby kontaktovali linku 158.