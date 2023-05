Pražští policisté pátrali po vězni, který utekl v pátek večer z nestřeženého pracoviště v Praze 10 – v Malešicích. V pondělí 15. května sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina, že policie muže dopadla díky ženě, která si ho všimla v metru.

Policie. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Devětadvacetiletý vězeň byl naposledy viděn kolem páteční třiadvacáté hodiny v Sazečské ulici v Praze 10, kde byl na pracovišti v rámci výkonu trestu odnětí svobody za majetkovou trestnou činnost.

Hledaný vězeň je 187 centimetrů vysoký, snědé pleti a má krátké rovné tmavé vlasy, tmavé oči a tmavé strniště. V době útěku byl oblečen do vězeňského oděvu, tedy do černých kalhot, černé vesty a šedého trika. Má tetování na levé straně krku, kde má nápis Adriana. Podle policistů by uprchlý muž neměl být pro své okolí nebezpečný.

Policisté málem nevěřili svým očím: řidička nadýchala přes pět promile

„Na základě poznatku od pozorné ženy, která hledaného muže viděla v metru, byl policisty z pohotovostní motorizované jednotky na Florenci omezen na osobní svobodě a převezen zpět na Pankrác. Všem moc děkujeme za pomoc s pátráním," doplnil Hrdina.

Muž nyní čelí dalšímu obvinění ze spáchání trestného činu mařní výkonu úředního rozhodnutí a vykázání za což může strávit další dva roky za mřížemi.