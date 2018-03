V Praze skončila chřipková epidemie. Podlehlo jí 17 lidí

Doprava a logistika - Doprava a logistika Vedoucí dopravy 20 000 Kč

Řídící pracovníci v oblasti dopravy Vedoucí logistiky. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na personalni @papera.cz, telefonicky na 461 541 078 mezi 8 a 14 hodinou nebo osobně po předchozí telefonické nebo emailové domluvě., , Dokážeš vést tým lidí a máš smysl pro organizaci a pořádek? Přijď mezi nás a ukaž nám, že můžeš být posilou našeho týmu., Jaká Tě čeká práce:, " Čeká na tebe tým 12-ti řidičů, který budeš podporovat a motivovat jak k lepším výsledkům, tak k jejich osobnímu rozvoji., " Rozdělíš rozvozové směry řidičům tak, aby byl každý řidič rovnoměrně vytížený a všechny zakázky byly zákazníkům doručeny., " Na tvůj zájem se těší také vozový park čítající jak dodávkové, tak osobní auta., " Tvou zodpovědností bude také skladové hospodářství a pořádek ve skladu., " Svůj pracovní den si naplánuješ s ohledem na požadované pracovní činnosti., " Očekávej běžnou administrativu., Co očekáváme:, " Jsi výborný leader, dokážeš lidi motivovat a máš přirozenou autoritu., " Máš vynikající komunikační a organizační schopnosti a příjemné vystupování., " Dokážeš si zorganizovat čas tak, abys vyřídil všechny požadavky., " Řidičský průkaz sk. B a znalost práce PC je samozřejmostí., " Máš rád výzvy a jen tak něčeho se nezalekneš., Na co se můžeš těšit:, " Zázemí úspěšné české společnosti., " Přátelskou partu kolegů, kteří dokáží nejen oslavit skvělé výsledky, ale také povzbudit a poradit, když se nedaří., " Budeš mít možnost vzdělávat se., " Firemní akce, na které se dlouho vzpomíná., " Flexibilní pracovní dobu., " Dostaneš automobil pro služební i soukromé účely., " Samozřejmostí je mobilní telefon s neomezeným tarifem., " Motivovat tě chceme i finančně, dokážeme ocenit skvělé výsledky., " PODPORU, sami víme, že každý začátek je těžký., Jdeš do toho s námi?, " Jestli tě pracovní pozice zaujala, pošli nám životopis a my tě budeme kontaktovat., " Na tvoji spolupráci se těší tým PAPERA., , , Zam. výhody, Firemní automobil i pro soukromé účely, mobilní telefon s neomezeným tarifem, flexibilní pracovní doba, sodexo benefity. Pracoviště: Papera s.r.o. - místo výkonu práce k bílému vrchu 2912/3, K Bílému vrchu, č.p. 2912, 193 00 Praha 913. Informace: Monika pro uch. Kadlecová, +420 461 541 078.