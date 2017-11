V Praze se skrývá jediný větrný mlýn. Najdete ho kousek od Břevnovského kláštera

Větrný mlýn. Romantická stavba, na kterou se cestovatele jezdí dívat do země tulipánu, Nizozemska. Věděli jste ale, že jeden dochovaný větrný mlýn máme i v Praze? Mouku mlel už od 13. století a najdete ho kousek od Břevnovského kláštera.

Když se řekne větrník, lidem se nejčastěji vybaví šlehačkový zákusek. Pražané si pak představí studentské koleje, tramvajovou zastávku či část Prahy 6. Ta svůj název Větrník získala díky větrnému mlýnu, který se v místech nachází. Typické lopaty na něm už ale nenajdete. Místo toho si ve zdejším penzionu ale můžete dát oběd či kávu. Historie místa sahá až k roku 993.

„Pension Větrník byl původně velice stará kaple, kterou postavili ve stejném roce jako Břevnovský klášter sv. Markéty. A to roku 993. Místo se také využívalo jako lom na opuku, a z toho důvodu jsou dodnes v přilehlé zahradě patrné výškové rozdíly,“ vysvětlila dcera majitelů penzionu Blanka Opatrná.

Samotný větrný mlýn ze dřeva vznikl až roku 1277, kdy ho nechal postavit opat Godefrid. Větrník tak využíval i nedaleký Břevnoský klášter. Typická ikona Holandska mlela mouku až do roku 1722. Mlýn měl dokonce i vlastní zásobárnu vody, a to třicetimetrovou studnu. Ta plně funguje a majitelé z ní vodu stále čerpají i dnes.



„Pohostinství má na Větrníku více než stoletou tradici. První zahradní restaurace zde vznikla v roce 1899 poté, co ruiny mlýnu odkoupil Jan Josef Černohorský. Potomci rodu Černohorských stále dohlížejí na dobré jméno a pověst tohoto domu až dodnes,“ uvedla Blanka Opatrná.

Po mlýnu tak zůstal tradiční válcovitý tvar části budovy, akorát bez lopatek. Pokud se budete chtít na jediný dochovaný větrný mlýn v Praze podívat, dojeďte tramvají na zastávku Větrník. K mlýnu se dostanete ulicemi Ankarská a Za Zahradou. Hlavní jídlo či dezert si tu můžete dát každý den od 11 do 22 hodin. Ve Větrníku si ke kávě můžete dát samozřejmě i stejnojmenný zákusek.