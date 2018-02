V Praze se plánují nejméně tří nové zimních stadiony. Některé už se staví

V metropoli se v současnosti staví či se plánuje stavět minimálně tři zimní stadiony. Magistrát také plánuje investice do ledové plochy na Výstavišti. V Praze je aktuálně devět zimních stadionů, včetně dnes otevřeného sportoviště ve Strašnicích. Plánuje se ale výstavba dalších. Jeden se momentálně staví na Opatově, další chystá Praha-Vinoř. Jedná se také o projektu na Barrandově.

Zimní stadion. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Michal Kočí

Asi nejblíže má momentálně k otevření Areál ledových sportů, který se staví na Jižním Městě u základní školy Ke Kateřinkám. Pozemek poskytla sama radnice. Soukromá firma dokončila koncem loňského roku první etapu. Ta spočívala ve vybudování venkovních sportovišť pro potřeby školy. Letos by chtěl investor dokončit dvě ledové plochy.

Radnice Prahy 5 jedná dál s investorem

Praha-Vinoř v současnosti připravuje projektovou dokumentaci a ve spolupráci s magistrátem chce vybudovat na kraji města zimní stadion. Areál se stadionem a bazénem by měl stát asi 200 milionů. „V té optimální variantě bychom rádi otevřeli při příležitosti 70 let hokeje ve Vinoři v roce 2019,” uvedl starosta František Švarc.

Také na Praze 5 se mluví o výstavbě stadionu. Sice sami lidé odmítli v anketě stavbu multifunkční haly v ulici Štěpánská na Barrandově, radnice se ale projektu nevzdává a pokračuje v jednání se soukromým investorem. „Přestože jsou jednání na začátku, věřím, že by hala mohla stát do několika let,” uvedl místostarosta Lukáš Herold.

Projekt nízkonákladových stadionů

Investice do sportovišť plánuje i magistrát. Nyní probíhá diskuse o budoucnosti zimního stadionu na Výstavišti v Holešovicích. „Stávající hala by se buď měla opravit, nebo by se tam měla vystavět taková hala, která bude prvotně sloužit pro hokej a pro zimní sporty,” řekl náměstek Petr Dolínek.

Spolupráci nabízí městským částem i Český svaz ledního hokeje (ČSLH). „Máme připraven projekt takzvaných nízkonákladových zimních stadionů, což jsou stadiony, které splňují základní parametry pro výchovu mládeže, veřejné bruslení a nižší hokejové soutěže a které je možné postavit zhruba za 50 až 80 milionů korun s ročními náklady na provoz okolo 2,5 až tří milionů,” uvedl mluvčí ČSLH Zdeněk Zikmund.