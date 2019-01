Praha - V Praze se od jara změní vzhled restauračních předzahrádek. Šéf magistrátních památkářů Jiří Skalický řekl, že žádosti o umístění zahrádek, které přichází v těchto dnech, už úřady posuzují podle nových pravidel. V památkově chráněném území a v pražské rezervaci tak budou muset provozovatelé omezit reklamu na slunečnících, zmizí masivní konstrukce a ohrazení zahrádek.

Kampa | Foto: DENÍK/Ivan Babej

Restaurací, které v sezoně rozšiřují zahrádky na chodníky a náměstí, rok od roku přibývá. Jde o stovky žádostí, které podle ředitele znamenají především pro radnici Prahy 1 příjmy kolem 90 až 100 milionů korun. Pravidla, která vznikala řadu měsíců, mají sjednotit a kultivovat vzhled zahrádek tak, aby nenarušoval historický ráz centra města.

„Snažíme se žádosti vypořádat co nejdříve tak, aby měli provozovatelé do jara dost času nechat vyrobit nová zařízení a slunečníky, které budou pravidlům vyhovovat," uvedl Skalický. Kromě barevných slunečníků, markýz a výrazných reklamních prvků by měly zmizet především objemné dřevěné podesty, které mnohdy omezují pohyb v ulicích.

„Výjimkou budou zahrádky umístěné na nerovném povrchu, třeba na Malém náměstí nedaleko Staroměského náměstí," tvrdí. Nepřípustné bude kompaktní zastřešení. Stolky by měly být zastíněny nejlépe jednobarevnými slunečníky.

Podle nových předpisů musí předzahrádky upravit podnikatelé třeba na Hradčanech, Malé Straně, na Starém i Novém Městě, na Josefově a Vyšehradě. Bez toho nedostanou od památkářů potřebné povolení.