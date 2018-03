V Praze se nestaví unikátní stavby, říká sdružení pro architekturu

Být pozitivním hlasem pro kvalitní architekturu a stavební rozvoj metropole. Takový je hlavní cíl Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR), které založil největší pražský bytový developer Central Group. Ke spolupráci se mu podařilo sezvat české renomované architekty Josefa Pleskota, Zdeňka Fránka či Pavla Hniličku.

SAR si stanovil pro začátek dva hlavní cíle: probuzení zájmu veřejnosti o kvalitní výstavbu a zrychlení schvalovacích procesů, které jsou nyní v Praze extrémně dlouhé. Odborníci chtějí tlačit na zákonodárce, aby přichystali zákony, které umožní rychlejší rozvoj metropole, i na úředníky, aby schvalování projektů zbytečně neprodlužovali a také věnovali větší pozornost výstavbě dopravní a technické infrastruktury.

Bez dořešení klíčových staveb, jako jsou vnější a vnitřní okruh Prahy, rychlá kolejová doprava na letiště nebo pokračování metra, se život v hlavním městě zhoršuje. Podle průzkumu veřejného mínění, který si SAR nechalo zpracovat od agentury Ipsos, si to myslí 83 procent Pražanů. „Stačí se podívat na jakoukoli silnici v Praze, jak je rozbitá, na ty ohromné nezastavěné brown-fieldy v jádru města, které nefungují. Praha za celou jednu generaci udělala jen velmi málo pro svůj rozvoj i prostou obnovu,“ upozornil projektant Pavel Štěpán.

Kdy jindy, když ne teď?

Kromě toho SAR upozorňuje, že se v Praze nestaví unikátní stavby od špičkových architektů. Za uplynulých deset let nevznikla žádná významná veřejná budova. „Myslím si, že by v občanech byla probuzena radost, kdyby se bývala postavila Kaplického knihovna nebo třeba nová filharmonie. Kdyby se už konečně postavila nějaká trošku rozmařilejší stavba. A kdy jindy, když ne teď? Daří se, jsou peníze, jak ale probudit tu radost z tvoření, jak probudit touhu budovat v celé společnosti?“ zdůraznil Josef Pleskot.

Jedním z nejbližších záměrů sdružení je zpracování studie „Vize 2030 pro stavební rozvoj Prahy a ČR“, kterou by chtělo představit ve druhé polovině roku. Měla by se stát východiskem pro změny, které by mělo prosadit budoucí vedení města i nová vláda.