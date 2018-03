Více židlí a stolků ve veřejné prostoru a v nových lokalitách, slibuje Praze IPR

V metropoli se letos se letos objeví 800 nových židlí a 200 nových stolků. Vyplývá to z materiálu pro magistrát, který vypracoval Institut plánování a rozvoje (IPR).

Projekt židle stolky. Ilustrační foto. Foto: Facebook IPR

Rozmístění židlí a stolků se poprvé uskutečnilo roku 2016. Byly zkušebně umístěny na osmi místech. Letos se plánuje jejich rozmístění na 60 místech. Rozšíření jejich počtu musí v úterý odsouhlasit radní. Nové lokality by měly společně vybrat radnice a další subjekty, které o to projeví zájem. Cena za jejich pořízení by neměla přesáhnout dva miliony.

Letos bez řetízků

Loni byly nově umístěny židle a stolky např. na Malostranském a Václavském náměstí, na náplavkách a v Emauzách. Kromě centra metropole by se letos mohly židle a stolky objevit i v Kolodějích, Proseku či Klánovicích.

Oproti minulým letům by židle a stolky neměly být letos svázány řetízky. „Na většině testovacích míst se mobiliář bez řetízků osvědčil. Za celou sezónu (2017) bylo pouze na Malostranském náměstí nárazově ukradeno 10 židlí umístěných na volno," uvádí IPR.

Poškozené židle a stolky

V loňském říjnu byl ukončen provoz v 26 lokalitách a na 14 místech židle zůstaly venku. K 18. prosinci loňského roku se ztratilo nebo bylo odcizeno 30 židlí a 11 stolků. Poškozeno bylo 40 židlí a 5 stolů, některé ale půjdou opravit.

Projekt rozmísťování stolů a židlí představil IPR poprvé v roce 2015, cílem bylo zlepšit kvalitu veřejného prostranství. V pilotním projektu, který probíhal od května do října 2016, židle a stoly využilo asi 220 tisíc lidí. Čísla za loňský rok IPR v materiálu neuvedla.