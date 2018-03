V Praze odstartuje nová taxislužba. Bude zaměstnávat pouze ženy

Duben do Prahy přiveze novou taxislužbu. Ta se bude ale lišit od svých konkurentů. Zaměřuje se pouze na ženy. Ty se tak s jistotou budou moci svést s řidičkou namísto s řidičem. Taxita nabídne Pražačkám až 145 vozů. Nejvíce se bude podobat Liftagu. Informoval o tom server Aktuálně.cz.

Taxi. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Vlastní zkušenost s prací taxikářek jsme promítly do nápadu, jak udělat taxislužbu příjemnější pro zákaznice i řidičky,“ uvedla pro server Aktuálně.cz Daniela Vrbová, bývalá novinářka a jedna ze zakladatelek Taxity.



Ženy, které projekt Taxita založily, připouštějí, že i stávající taxislužby dokážou ženy zavézt na místo určení bez nepříjemných zážitků. Přesto ale tvrdí, že když žena ví, že ji poveze taxíkem žena, cítí se lépe.



První zahraniční taxislužbou, ve které řídily auta pouze ženy, byla londýnská Lady in Pink, která vznikla v roce 2006. Dnes taxikářky jezdí třeba v Norsku, Indii, Rusku nebo Jihoafrické republice. Cílem je zaručit ženám bezpečnou cestu domů a zároveň zajistit bezpečnost řidiček.



Automobily Taxity by do pražských ulic měly vyjet 1. dubna. Taxislužba nabídne 145 vozů. Cena za cestu se bude pohybovat od 22 do 28 korun za kilometr. Cenu ovlivní poptávka, stejně jako u služby Liftago. Vrbová odhaduje, že klientky nebudou čekat na odvoz déle než 15 minut.



„Z technického hlediska naše aplikace funguje podobně jako Uber, tedy spojuje zákaznice s řidičkami. To je ale jediná podobnost mezi námi a Uberem. Kdybychom se měli k někomu přirovnat, bude to české Liftago, se kterým také jezdí licencovaní řidiči,“ vysvětlila jedna ze zakladatelek služby.

Všechny řidičky tudíž na rozdíl od Uberu splňují profesní požadavky pro řidiče taxislužeb, včetně koncese a zkoušek. Novou taxislužbu vítá i zakladatel a ředitel start-upu Liftago Ondřej Krátký. „U Liftaga jezdí desítky řidiček se skvělým hodnocením, které teď budou mít další možnost vytížení svojí kapacity. Je fajn, když vznikají nové segmenty doplňující stávající služby,“ popsal Krátký.



V Praze vlastní průkaz řidiče taxislužby jen 399 žen. Mužů řidičů je téměř osm tisíc. Formálně jde o živnostníky najímané taxislužbami. Přímo o zaměstnávání taxikářů na pracovní smlouvu se do roku 2015 pokoušela Tick Tack Taxi spadající tehdy do skupiny Student Agency podnikatele Radima Jančury. Nakonec si však i ona začala své řidiče najímat.