Při odhalení pamětní desky se sešli potomci slavných generálů

/FOTOGALERIE/ Pamětní deska generálovi Františku Moravcovi byla odhalena v Roosveltově ulici v Praze, na domě, kde Moravcovi žili do 14. března 1939, tedy do odletu do Velké Británie. Slavnosti se zúčastnili generálova vnučka Anita Moravec Gard, praneteř Marta Šenkapounová, Karel Bergl - prasynovec generála Josefa Bílého, Miloš Balabán - prasynovec generála Josefa Balabána a další hosté.

Náhoda svedla dohromady potomky několika slavných generálů. Marta Šenkapounová nečekané setkání komentovala: „Při odhalování plakety na domě, kde Moravcovi žili do března 1939, se stalo něco neuvěřitelného. Jeden z nájemníků šel domů a ptal se, co se děje. Dali jsme se do řeči a on to byl prasynovec generála Josefa Balabána.“ Josef Balabán byl legionář, československý voják, příslušník odbojové organizace Obrana národa a její zpravodajsko-sabotážní skupiny známé jako Tři králové. „Ani sousedé, kteří nám s instalací plakety pomáhali netušili, že žijí v jednom domě s potomkem hrdiny,“ dodala Marta Šenkapounová. Vnučka brigádního generála Františka Moravce navštívila Oldřicha Skaláka Přečíst článek › Po odhalení pamětní desky akce pokračovala položením květin v nedaleké Verdunské ulici, kde žil generál Josef Bílý. Právě prasynovec Karel Bergl se zasloužil o jeho rehabilitaci, která byla završena loňským vyznamenáním in memoriam z rukou prezidenta republiky. Josef Bílý byl předválečný zemský velitel armády v Čechách a poté velitel ilegální protinacistické organizace Obrana národa. Jako první byl popraven po Heydrichově nástupu do funkce říšského protektora. A právě jeho smrt byla pro generála Moravce tou poslední „kapkou“ k zorganizování atentátu na obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Čáslavan roku 2018 Jaroslav Skopal se vrátil do Čáslavi Přečíst článek › Odhalení pamětní desky armádnímu generálovi Františku Moravcovi se konalo při příležitosti 80. výročí okupace Československa a odchodu jedenácti zpravodajců, v čele s Moravcem do Velké Británie. Zachránili tak těsně před nadcházející německou okupací seznam agentů v Německu a další tajné dokumenty. Také tyto dokumenty v Anglii posloužily k naplánování akce Antropoid, na jejímž konci byl zabitý Reinhard Heydrich. Moravcova praneteř Marta Šenkapounová, která se podílela na zorganizování této vzpomínkové akce spokojeně prohlásila: „Vše se podařilo a těší mě, že vznikla fotografie, na které jsem zároveň s vnučkou generála Františka Moravce, prasynovcem generála Josefa Balabána a prasynovcem generála Josefa Bílého.“ Vnučka generála Moravce navštívila čáslavský kostel a synagogu Přečíst článek ›

Autor: Vladimír Havlíček