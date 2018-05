V Praze je nová stimulační místnost pro děti s postižením zraku

V centru metropole začala fungovat speciální stimulační místnost pro děti s poruchami a omezeními zraku. V Klimentské ulici ji dnes otevřela Společnost pro ranou péči. Bílý prostor, kde se mění intenzita světla a využívají různé pomůcky, bude sloužit k vyšetřením i terapii.

"Raná péče se poskytuje od narození do sedmi let, kdy je mozek dítěte tvárný. Kdyby se zrakové problémy začaly řešit až třeba na základní škole, tak by na rehabilitaci mohlo být pozdě. Zrak už není tak pružný, aby se potíže daly vyrovnat," řekla zraková terapeutka Hana Janurová.

Podle vedoucí pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitky Barlové díky včasné stimulaci a tréninku je možné zraková omezení zmenšit a zachovat třeba i zbytky zraku. "I pouhá schopnost rozlišit světlo a tmu nebo lokalizovat směr, odkud světlo přichází, může mít velký význam v budoucím životě," uvedla Barlová.

Posílení slabšího oka

K vyšetření zraku se využívají speciální testy. Dítě se například dívá na desku -se dvěma stejně velkými kruhy, z nichž jeden je šedý a druhý černobíle pruhovaný. Přirozeně sleduje "to zajímavější", tedy pruhovaný kruh. Proužky se na dalších obrázcích postupně zužují. V určitém momentu vnímá dítě oba kruhy stejně. Tento okamžik ukáže na stav zraku a na to, jaké jeho funkce je pak potřeba posilovat, popsala Janurová.

Obvykle se silnější oko dočasně zakrývá takzvaným okluzorem. Vidění tak "táhne" slabší oko, které se tím posílí. Dítě po čase může znovu vidět oběma očima. Při trvalém používání jen jednoho oka člověk přichází o prostorové vidění a vnímání hloubky.

Pirát Péťa pomůže

Dětem s okluzorem má pobyt mezi vrstevníky usnadnit ilustrovaná knížečka Pirát Péťa ve školce. Má jim ukázat, že si nemusí kvůli zakrytému oku připadat odlišně. "Obrázky jsou dělány tak, aby vyhovovaly zrakově postiženým dětem," uvedla Barlová.

V Česku je podle vedení organizace asi 700 dětí do sedmi let se zrakovým postižením, které využívají služeb rané péče. Společnost, která funguje 26 let, se stará o 450 z nich. Po republice má šest poboček, a to v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci a Karlových Varech. Terapeut se věnuje celkem 25 rodinám. Návštěvy se konají jednou za měsíc až čtvrt roku. Pražské středisko pečovalo loni o 70 rodin.

Vytvoření místnosti, zakoupení zahraničních testů a vybavení pomůckami stálo čtvrt milionu korun. Projekt podpořila Nadace Leontýnka a Nadační fond Českého rozhlasu Světluška.