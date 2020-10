Všechny hlasy ve všech volebních obvodech v Praze jsou sečteny. V Praze 1 ve volebním okrsku 27 suverénně zvítězila Miroslava Němcová (ODS) s 48,56% hlasů a do druhého kola ji doprovodí Václav Hampl (nestraník za koalici KDU-ČSL, ZELENÍ, PRAHA SOBĚ, SEN 21), který získal 20,49% hlasů. V Praze 5 ve volebním okrsku 21 svůj náskok obhájil Michael Žantovský (TOP 09) s 39,63% hlasů poměrně těsně před Václavem Láskou (SEN 21), který obdržel 37,44% hlasů. Občané v Praze 9 ve volebním okrsku 24 s 42,87% hlasů postavili do čela David Smoljaka (STAN) v závěsu s Eduardem Stehlíkem (ODS), který získal 30,20% hlasů.

Volební účast byla nakonec navzdory očekávání v metropoli slušná. Nezdatnější se ukázala být Praha 5, kde k volebním urnám dorazilo 38,88% voličů. V Praze 1 přišlo odvolit 38,58% voličů a na pomyslném třetím stupínku zaostala Praha 9 s 33,29% voličů.

Volební ohlasy

Václav Láska poskytl rozhovor Pražskému deníku těsně po ukončení sčítání hlasů: Očekával jste natolik těsný výsledek prvního kola?

„Upřímně jsem čekal spousty různých možných výsledků. Opravdu jsem netušil, jak to skončí a z tohoto výsledku jsem víceméně nadšený. Je to ještě o něco lepší než před šesti lety. A hlavně mám obrovskou radost ze čtyřicetiprocentní účasti, což je v rámci senátních voleb úžasné číslo."

Zdroj: Deník/ ArchivMáte nějakou strategii pro druhé kolo? Budete se chtít vůči panu Žantovskému nějak vymezit?

„Nejen celou kampaň, ale i uplynulých šest let senátorské práce mám nastavené pozitivně. Chci být pozitivní i zbývající týden kampaně. Žádné vymezování proti komukoliv ode mě proto nelze očekávat. Dál budu prezentovat svou práci, kterou jsem šest let dělal."

Jak byste shrnul to zásadní, co jste v Senátu dosud odpracoval?

„Fungoval jsem i jako právník – hlídal jsem si zákony z hlediska justice. V zahraničním výboru jsem se hodně věnoval lidským právům. Inicioval jsem několik usnesení proti diktátorům, kteří lidská práva nectí. Vedle toho jsem stíhal pracovat „dovnitř“ vlastního obvodu. Poskytoval jsem v Praze 5 i Praze 13 bezplatnou právní poradnu, kterou prošlo asi šest stovek lidí, kterým jsme pomohli s jejich problémy. Zejména jsme tu vedli poměrně velký boj a souboj s developery, kteří zde chtějí stavět nesmyslné projekty. Ten boj byl doteď velmi úspěšný. Držíme je na uzdě a já bych to rád dotáhl ve spolupráci s místními občany a spolky do stavu, že se některé nesmyslné projekty buď nebudou konat nebo se změní natolik, aby byly pro místní občany akceptovatelné."

Jak byste oponoval kritikům, kteří vás považují za notorického podavače účelových trestních oznámení?

„Oponoval bych čísly. Já podám tak jedno až dvě trestní oznámení za rok, což na právníka, který se zabývá spoustou sporů a přichází k němu spousty různých podnětů, není skutečně mnoho. A mám asi 65 procentní úspěšnost v tom, kolik trestních oznámení končí u soudu. Není to tedy žádné neúčelné podávání trestních oznámení, ale hájení spravedlnosti. Když už trestní oznámení podávám, tak musím mít takzvaně nabito. Většina těch případů končí u soudu a často i odsouzením."

Zdroj: ArchivRedaktorům Pražského deníku se podařilo získat i reakci jeho úspěšnějšího soka Michaela Žantovského: Jak hodnotíte výsledek voleb?

„Skutečnými vítězi v mém obvodě jsou voliči, účast přes 38 % je fantastická. V této situaci se všemi omezeními a obavami z epidemie odvedli lidé hrdinský výkon a to nepřeháním. Čeká nás ještě druhé kolo, budeme muset usilovat o to, aby přišli i voliči, kteří volili jiné kandidáty nebo nevolili vůbec. Pro mě je to obrovsky povzbuzující moment a navážeme na něj."

Co je podle vás třeba udělat, aby voliči v příštím kole přišli?

„Voliči dokázali to, že si uvědomují důležitost té situace, že chápou, o co jde a to jediné, co my můžeme udělat je, dát jim pocit oprávněné důvěry, že je nezklameme. Že sliby, které jsme dali v předvolební kampani dodržíme. Že dokážeme změnit poměry v této zemi a k tomu je strašně důležitá schopnost se domluvit. Tuto schopnost jsme v koalici, za kterou kandiduji, dokázali předvést."

Těšíte se na příští kolo?

„Politika je nejen o radostech a úspěších a oslavování, ale především o práci. Příští týden si to budeme muset těžce odpracovat."

O své dojmy se podělil také David Smoljak: Jak hodnotíte výsledek voleb?

„Mám radost, i když je to pořád jenom poločas. To nejdůležitější je ještě přede mnou. Výsledek je třikrát lepší než minule, když jsem kandidoval ve stejném obvodu. Myslím si, že v kampani rok a půl proběhl z mého pohledu dobře, nestalo se nic, co bych si vyčítal. Loni jsem byl naprostý outsider a mohl jsem jen překvapit, neměl jsem co ztratit. Nyní jsem obhajující senátor, takže se předpokládá, že bych měl obhájit, což je podobně jako ve sportu těžší. Jsem hrozně rád, že mi lidé dali svůj hlas a že jsem je nezklamal."

Zdroj: Deník/ ArchivCo je podle vás třeba udělat, aby voliči v příštím kole přišli?

„Chtěl bych je poprosit, aby mi pomohli tento příběh dotáhnout až do konce, aby nerezignovali, jsme teprve v půlce zápasu.Měl jsem obavy z účasti, zda nebude radikálně nízká kvůli pandemii. Nakonec mi ale udělala radost, nijak neklesla oproti předchozím volbám a doufám, že vydrží do druhého kola. Podobně jako loni jsem měl svou kampaň postavenou na spolupráci dobrovolníků, kteří se mi spontánně hlásili z Prahy 9 neměl jsem žádné marketingové kampaně ani asistenty. Kampaň jsme připravovali v rodinném kruhu, nejvíce mi radil můj syn. Jelikož je mu 30 let, tak přes něj mám pohled mladší generace. Což mi udělalo ohromnou radost. Neopírám kampaň o nekonečné rozpočty a sponzory, ale o lidi, kteří mi chtějí pomáhat a já jsem jim velmi vděčný a moc jim za to děkuji."

Druhým kandidátem na post senátora byl v Praze 9 Eduard Stehlík. I on Pražskému deníku zodpověděl pár otázek: Jak hodnotíte výsledek voleb?

Chtěl bych obrovsky moc poděkovat těm, co mě volili. Získat v prvním kole přes 30 %, co by za to jiní dali.

Zdroj: archiv DeníkuVáš sok David Smoljak získal o více než 12 % hlasů více. Jaké jsou podle vás vaše šance?

Začíná se od nuly, takže to vůbec nic neznamená. Pevně věřím tomu, že voliči budou posuzovat kandidáty podle toho, co za nimi je a ne jen podle jména. Rozhodovat má konkrétní práce člověka.

Jakou máte strategii pro další kolo?

Na příští kolo se těším, je to velká životní zkušenost, není to žádná legrace. Celou kampaň jsem založil na tom, že jsem byl mezi lidmi. Pořádal jsem nejrůznější akce, měl jsem přes 20 setkání s lidmi. Nadále budu mezi voliči, mezi lidmi je mi dobře.

Václav Hampl byl ve své reakci na volební výsledek více než stručný: Zdroj: Archiv

„Nedá se říct, že bych byl z pořadí prvního kola šíleně překvapený. Asi se něco takového dalo víceméně čekat. Paní Němcové se zřejmě daří budovat image politické superikony, aniž by formulovala nějaké programové priority. Tedy kromě ochrany ústavnosti a demokracie, což ale máme de facto všichni společné. To, že byla dvacet let nablízku všemu dění v ODS zdá se také nehraje roli.“

Místo v Senátu nezíská například prezidentem Zemanem preferovaný ředitel FN Motol Miloslav Ludvík (koalice ČSSD a ANO), který skončil v obvodu Praha 5 až třetí.

„Je to za námi, udělal jsem pro svou kandidaturu maximum. Výsledek ale hodnotím kladně, získat přes 13 % hlasů je podle mě úspěch. Kandidovat v Praze ale nebylo vůbec jednoduché. Byla to moje politická derniéra," prohlásil po sečtení hlasů Miroslav Ludvík. „V příštím kole podpořím Michaela Žantovského," dodal.