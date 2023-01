V hlavním městě v prvním kole přišlo budoucí hlavu státu zvolit přes 70 procent platných voličů. Pražané by si ale vybrali už v prvním kole, a to generála Pavla. Získal by nadpoloviční většinu a stal by se tak hlavou státu.

Miloš Zeman v Praze prohrál

Při historicky druhé přímé volbě prezidenta, ve které vyhrál současný prezident Miloš Zeman v roce 2018, získal vítězný kandidát Zeman v prvním kole voleb 38,56 procenta českých hlasů a k urnám přišlo skoro 62 procent Čechů.

Praha by ale volila jinak. Celkem 67,56 procenta pražských voličů, kteří přišli k urnám v prvním kole, by Miloši Zemanovi dalo hlas pouze něco málo přes 22 procent voličů, tedy podobně jako nyní Andreji Babišovi. Jeho oponentovi Jiřímu Drahošovi přidělili 35 procent hlasů.

V druhém kolem potom zvítězil a hlavou státu se stal s těsnou většinou současný prezident Miloš Zeman. Již zmiňovaná Praha by si ale za hlavu státu zvolila Jiřího Drahoše s 68,75 procenty voličů. Miloš Zeman v Praze tehdy přesvědčil jen 31,24 procenta občanů.

Voliči se znovu vydají k urnám v rámci druhého kola prezidentských voleb 27. a 28. ledna. Současnému prezidentu Miloši Zemanovi skončí druhé funkční období 8. března letošního roku.

