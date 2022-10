Před 50 lety dojezdily v Praze trolejbusy. Podívejte se na jejich poslední rok

Infrastrukturu pro trolejbusovou linku začal pražský dopravní podnik budovat letos v lednu. Plánovaná trasa začne už na Palmovce a povede přes Prosek a právě Letňany do Čakovic. Výstavba v úseku mezi Palmovkou a Prosekem by měla trvat ještě necelý měsíc. Celkové předpokládané náklady by měly podle DPP dosáhnout 284 milionů korun.

Po nové trati bude jezdit trolejbusová linka číslo 58, která nahradí autobusovou linku 140. Trolejbusy budou z trolejí napájeny asi polovinu trati, ve zbytku využijí energii z trakčních baterií. Na lince bude platit standardní jízdné.

Další trasy na letiště

Podle Witowského DPP intenzivně pracuje i na přeměně linky 119, která vede na Letiště Václava Havla. "V tuto chvíli máme schváleno 12 trolejbusových linek a ta 119 je to, co nás čeká v nejbližší době. V listopadu bychom chtěli už zahájit stavbu a ty další budou pokračovat," dodal.

Lidé si tento týden také mohou vyzkoušet jízdu historickým trolejbusem po nově postavené trati. Vozy mají hodinové intervaly, jízdenky je možné zakoupit na webu DPP, koupit se dají i na místě. Na autobusovém terminálu Letňany jsou také do neděle vystavena další vozidla.

Investice za miliardu. Praha chystá nové linky pro trolejbusy i tramvaje

Do ulic Prahy trolejbusy vyjely v srpnu 1936. První linka vedla z tramvajové vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku ke kostelu svatého Matěje nedaleko Šárky. Poslední trolejbusová linka, která jezdila na Strahov, ukončila provoz přesně před 50 lety, 15. října 1972.