V Praze a Brně se bude konat kosmický týden. Oslaví Remkovo výročí

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 104 kč, mzda max. 126 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, - DHL Solutions k.s.., Zděbradská 100, Jažlovice , , Prvotní kontakt:, - e-mail: info@rekondra.cz, - osobně Štěrboholská 353/98, Praha 10, - tel.: 602 375 977, , Zaměstnanecké výhody:, - stravenky v hodnotě 40 Kč, Bonusy do 1500 Kč. Pracoviště: Rekondra s.r.o. - zděbradská 100, Zděbradská, č.p. 100, 251 01 Říčany u Prahy. Informace: Nataliia Bobrovska, +420 602 375 977.

Informační technologie - Informační technologie Specialista výpočetní 33 000 Kč

Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců) Junior Technical Support Enginer. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 33000 kč, mzda max. 39000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MVP: Ohradní 1369/8, 14000 Praha 4, Kont. os.: Šárka Procházková, tel.: 211 029 594 9-16 hod., sprochazkova@nvisioncz.com, , Náplň práce: , Analýza a zpracování registrovaných trouble tiketů v systému, analýza a zpravování požadavků zákazníka , Úzká spolupráce s vývojovým a testovacím oddělením k zajištění technické podpory na nejvyšší úrovni , Vytváření a příprava testovacího prostředí a konfigurace k ověření navrhovaných řešení , Simulace chyb a problémových situací a návrh řešení , Vytváření podpůrné dokumentace k navrhovaným řešením, konzultace , Další odborné činnosti v procesu řešení chyb a požadavků zákazníků, možná účast na integračních aktivitách u zákazníka , , Požadujeme: , - Výborná znalost RJ, nejlépe rodilý mluvčí, - SŠ/VŠ technického směru , - praxe na obdobné pozici výhodou , - Znalost architektury IN , - Znalost síťových a signalizačních protokolů SS7, Camel, Diameter, Sigtran , - Alespoň základní orientace v Linuxu , - Chuť cestovat do zahraničí (5% pracovní doby) , - Angličtina -pokročilá úroveň , - Flexibilita a aktivní přístup k práci , - Dobré komunikační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, analytické schopnosti, systémové myšlení , Znalost Oracle, SQL , , , Zam. výhody:, - 5 týdnů dovolené, stravenky, odpov. platové ohodnocení. Pracoviště: Nvision czech republic a.s., Ohradní, č.p. 1369, 140 00 Praha 4. Informace: Šárka Procházková, +420 728 245 591.