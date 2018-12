V Praze 8 půjde bruslit na třech kluzištích, první z nich se už otevřelo

Osmá městská část otevře stejně jako v loňském roce tři mobilní kluziště. Užijí si na nich především děti, pro které bude o víkendech připraven bohatý doprovodný program. Navíc do 150 centimetrů vzrůstu bude vstup zdarma.

„Na základě jednoznačně pozitivních ohlasů z loňské sezóny jsme se rozhodli zprovoznit tři mobilní kluziště i pro letošní zimní sezónu,“ uvedl radní pro kulturu a sport Michal Švarc. „Bruslit se začalo 1. prosince na hřišti u ZŠ Glowackého, o týden později otevřeme kluziště v areálu koupaliště Ládví a v karlínských kasárnách zahájíme bruslařskou sezónu 17. prosince,“ dodal.

Ledové plochy se liší svými rozměry. V Karlíně a na Ládví budou kluziště o rozměrech 15x30 metrů, největší bude v Bohnicích o velikosti 20x40 metrů. Všechna tři mají shodnou otevírací dobu. Přes týden budou dopoledne plochy sloužit žákům základních škol a dětem z mateřských škol, pro veřejnost budou otevřeny od 13 do 19 hodin, o víkendech již od 9 hodin.

Půjčovna bruslí i občerstvení

Radnici Prahy 8 se podařilo zachovat bruslení zdarma pro děti do 150 cm. K dispozici bude i půjčovna bruslí a přileb, opory pro děti ve tvaru velryby. Chybět nebude zázemí s rozmanitým občerstvením.

Víkendová odpoledne budou na kluzištích patřit dětem, pro něž si radnice připravila pestrý doprovodný program. „Každý víkend uspořádáme dětskou diskotéku nebo diskohrátky. Děti se mohou těšit na písničky a soutěže přímo na ledové ploše i mimo ni,“ uvedl k plánovanému programu Michal Švarc.

Bruslaři si ledu užijí do konce února, kdy se o prodloužení rozhodne dle aktuálního počasí. Led by měl, díky moderní technologii chlazení, zvládnout i teploty do patnácti stupňů nad nulou.