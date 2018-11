V Praze 8 je všechno jinak. Nově vzniklý blok bude hledat tichou podporu

Vítězná ODS, koalice TOP 09 a STAN spolu s Patrioty pro Prahu 8 budou postupovat ve společném bloku. Strany o tom informovaly na sociálních sítích. Dohromady mají v 45členném zastupitelstvu 18 hlasů a budou tak muset hledat spojence k dosažení většiny.

"S přihlédnutím k programovým prioritám (např. doprava a životní prostředí) se strany ODS, TOP 09 + STAN a Patrioti pro Prahu 8 dohodly, že nadále budou postupovat ve společném bloku. Tímto vyjadřují snahu o zajištění racionálního chodu MČ Praha 8," uvedly strany na Facebooku.

"Že bychom nějakou další stranu či hnutí přizvali do koalice není moc pravděpodobné. "Spíš oslovíme ANO, sdružení Osmička žije a Piráty s žádostí o tichou podporu a roli smluvní opozice," řekl Pražskému deníku Tomáš Tatranský z TOP 09. "I když mám pocit, že Piráti se již tak nějak smiřují s tím, že budou klasickou opozicí," dodal.

Nabídku dalším subjektům se blok chystá předložit během několika dnů, nejspíš v pondělí. "Přestože pracovní verzi programového prohlášení již máme, potřebujeme ji ještě dodladit," prozradil Tatranský. Ustanovující schůze zastupitelstva se uskuteční ve středu 14. listopadu od 14 hodin v "Bílém domě".

Vadil Petr Vilgus

Komunální volby v Praze 8 vyhrála koalice ODS a Svobodných. Občanští demokraté krátce po volbách nabídli Pirátům a sdružení Osmička žije vytvoření takzvané koalice změny, ve které by se ODS vzdala míst v radě výměnou za posty předsedy kontrolního a finančního výboru a komise pro sociální oblast. Pak ale ODS svou nabídku stáhla. Občanským demokratům podle vyjádření předsedkyně ODS v Praze 8 Vladimíry Ludkové vadilo například to, že by v koalici mohl být dosavadní místostarosta Petr Vilgus (Zelení).

Koalice ODS a Svobodných tento měsíc v komunálních volbách v Praze 8 získala 17,38 procenta hlasů a v 45členném zastupitelstvu má devět mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, které podpořilo 15,9 procenta voličů a dostali osm křesel. Třetí Osmička žije se 14,7 procenta má rovněž osm zastupitelů. Čtvrté ANO se 14,2 procenta získalo stejný počet křesel. Do zastupitelstva se dostala také koalice TOP 09 a STAN s 11,3 procenta hlasů a šesti mandáty. Uskupení Osmička sobě a Patrioti pro Prahu 8 získala po třech zastupitelích.