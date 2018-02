V Praze 6 řádili nepřející výtržníci. Zničili skříně s oblečením pro bezdomovce

Vandalové v Praze 6 neznají mezí. Ukradli a zničili skříně, ve kterých viselo teplé oblečení pro lidi bez domova. Městská část Praha 6 ve spolupráci s autorkou projektu Daruj kabát rozmístila šatníky na tři místa. Nyní v Dejvicích už nezbyl ani jeden.

Radnice letos opět podpořila projekt Blanky Fröhlichové Daruj kabát a zakoupila tak tři plastové skříně. Ty Praha 6 umístila v prosinci na přelom ulic Bělohorská-Vaníčkova, na ulici Pod Marjánkou přímo pod parkem Pod Drinopolem a poslední, stejně jako loni, na Šesťák.

V současné době ale skříně na těchto místech už nenajdete. „Šatníky vandalové opravdu zničili již několikrát, opravovala je radniční služba Pro6. Na jednom místě skříň dokonce někdo ukradl, na dalších místech je pak výtržníci neustále rozbíjeli. V tuto chvíli primárně řešíme, jak vandalství eliminovat,“ vysvětlil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Proč ale letos kdosi skříně s oblečením pro lidi bez domova záměrně likviduje není jasné. „Zároveň nyní zvažujeme místa, kde by skříně byly pod lepším dohledem. Bude také potřeba aby byly nové šatníky odolnější. Jedním z navrhovaných míst, kde by se v budoucnu mohly objevit, by mohlo být komunitní centrum na Břevnově. Další variantou je také přihlásit projekt do Nápadu pro Šestku II.,“ dodal Šrámek. Vítězné projekty bude ale radnice realizovat až v příštím roce.

Projekt Daruj kabát založila loni Blanka Fröhlichová. Po obrovském zájmu nejen obyvatel Dejvic se skříně začaly plnit kabáty, rukavicemi, šálami i dalším oblečením. To si poté mohli vzít lidé v nouzi, aby se v sychravém počasí alespoň trochu zahřáli. V minulém roce fungovaly šatníky celou zimu bez problému. Ničení začalo až letos.

„I třetí a poslední skříň byla kompletně zničena a odstraněna,“ informovala Blanka Fröhlichová své příznivce minulý týden na facebookové stránce Daruj kabát. Dejvičtí projektu ale i přesto projevili značnou podporu.

„Někdo bude možná tvrdit, že to bylo naivní, zbytečný a nemohlo to fungovat. Ale tak to není. Hlavní je, že se to zkusilo a někde pomohlo. Třeba na takové aktivity není ještě vhodná doba, pouliční knihovny celkem funguji a ničení je otázka pár lidí. Smysl to mělo,“ napsala Linda k facebookovému příspěvku.