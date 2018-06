V Praze 5 vzniká petice, lidé chtějí mít policii blíž

Obsluha ostatních zařízení na zpracování kovů Dělníci AL. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20800 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: Místo pracoviště:, - Hlavní 456, 250 89, Lázně Toušeň, , Prvotní kontakt:, - tel.: 774 015 566 od 08:00 do 16:00 Po-Pá, - e-mail: zuzana.kelemenova@wincottpeople.cz, , Upřesňující údaje:, - dobrý zdravotní stav, manuální zručnost, - výpis RT, - krátkodobé zaměstnání, , Zaměstnanecké výhody:, - zajišťujeme ubytování. Pracoviště: Wp xawax moravia s.r.o. - lázně toušeň, Hlavní, č.p. 456, 250 89 Lázně Toušeň. Informace: Zuzana Kelemenová, +420 774 015 566.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 25 000 Kč

Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb Prodavač/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Okay je nejúspěšnější společností na trhu s elektrospotřebiči a stylovým nábytkem. Může se pochlubit pozicí stabilní české firmy s téměř čtvrt století dlouhou historií. Svých úspěchů by nedosáhla bez týmu šikovných pracovníků na svých prodejnách, mezi které se nyní můžete zařadit i vy. , , Náplň práce: , * aktivní prodej a péče o naše zákazníky , * kontrola svěřeného úseku prodejny , * provádění průběžných inventur , , Požadujeme: , * příjemné vystupování a komunikativnost , * chuť pracovat a učit se novým věcem , * energii a tah na branku , * zodpovědnost a spolehlivost , * trestní bezúhonnost , , Nabízíme: , * zaškolení a propracovaný systém dalších školení , * možnost osobního a profesního růstu na vedoucí pozici , * zázemí stabilní společnosti , * nástup ihned , * motivační platové ohodnocení. Pracoviště: Okay s.r.o. praha, poděbradská 538/46, Poděbradská, č.p. 538, 190 00 Praha 9. Informace: Radka Pospíšilová, +420 724 661 593.