V Praze 5 otevřou veřejné kluziště. Zabruslit si tu můžete i na Štědrý den

Již za tři dny přibude v Praze další veřejné kluziště. Otevře se v sobotu 23. prosince v Praze 5. Ledová plocha bude pro zájemce připravená na rohu náměstí 14. října a Preslovy ulice. Děti se mohou těšit na soutěže či krasobruslařské vystoupení.

Bruslení v Praze. Foto: DENÍK/ Klára Cvrčková

Provoz zahájí v sobotu 23. prosince zástupce starosty Prahy 5 Lukáš Herold. Bruslení na venkovním kluzišti je pro všechny návtšěvníky zdarma. „Brusle si u nás můžete zapůjčit, a to za 100 korun pro dospělé a 50 pro děti,“ uvedl mluvčí Prahy 5 Jakub Večeřka.

Při slavnostním zahájení zahraje od 10 hodin DJ Doktor Buben. Děti se mohou zúčastnit nejrůznějších soutěží. Na ledě vystoupí i krasobruslaři. .Kluziště můžete navštívit každý den od 10 do 20 hodin, a to až do 25. února 2018.

Na Štědrý den a na Silvestra si lidé budou moci přijít zabruslit pouze od 10 do 16 hodin „Dovolujeme si poprosit všechny bruslaře, aby z bezpečnostních důvodů nechali hokejky i puky doma. Plocha není vhodná k provozování hokejových zápasů, a to ani na amatérské úrovni,“ uzavřel Večeřka.