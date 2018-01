V Praze 13 byla otevřena nová veřejná knihovnička

Je to vtip, nebo snad snaha upozornit na problém s dopravou v okolí Libeňského mostu? Piráti chtějí v pondělí odpoledne od 15.30 přepravovat zájemce pomocí rikši přes Libeňský most. Chtějí prý upozornit na nevyhovující péči o most ze strany města.