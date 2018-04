V Praze 10 plánují sportovní halu. Souhlasí magistrát i radnice

Na sídlišti Solidarita v Praze 10 by v budoucnu mohla vyrůst nová sportovní hala. S návrhem přišla florbalová škola Bohemians. Stavbu by financovala Praha, která vlastní vhodný pozemek. Záměr už schválil magistrátní výbor pro sport a se záměrem souhlasí i radnice Prahy 10. Místní ale mají obavu o zhoršení dopravní situace. Projekt zatím nebyl schválen a odhadovaná cena je 100 milionů.

Nová hala by mohla vzniknout na bývalém sportovním hřišti v sousedství ZŠ Brigádníků ve Strašnicích. Studii si nechal zpracovat florbalový klub. Naším cílem je, aby se v nově vzniklém areálu setkávala komunita místních závodních i rekreačních sportovců, která je na Praze 10 tradičně velmi silná," uvedl Jakub Doubrava za klub. Mělo by jít o multifunkční sportoviště, které by zahrnovalo i posilovnu a plochu pro venkovní sporty. Dále by tu byly teleskopické tribuny umožňující pořádání větších sportovních akcí.

Je to teprve v začátcích

Hala by sloužila z 16 procent žákům školy, z 39 procent místním a ze 45 procent sportovním klubům. Své obavy mají i místní. „V případě, že by se město rozhodlo halu skutečně postavit, je nutné, aby vybudovaný počet parkovacích míst odpovídal přinejmenším návštěvnické kapacitě haly,“ uvedl na včerejším setkání s občany předseda dopravního výboru Viktor Lojík s tím, že by pak bylo potřeba hledat jiné řešení.

„Snažili jsme se místním vysvětlit hlavně dvě důležité věci. Zaprvé, že pozemek je hlavního města, které s ním nakládá a městská část do jeho využití může do doby, než jí bude svěřen, o což opakovaně žádá, mluvit jen omezeně. Zadruhé, že celé záležitost je v úplných začátcích a i přes komplikovanou komunikaci s hlavním městem je proto prostor pro debatu o tom, jak případnou stavbu co nejvíce přizpůsobit potřebám místních. Prozatím však chybí jakékoliv analýza potřebnosti krytého či otevřeného sportoviště a míra podpory veřejnosti pro první či druhou formu využití,“ uvedl první místostarosta Tomáš Pek.

Praha 10 souhlasí

O záměru hlasoval v první polovině března sportovní výbor magistrátu, který projekt podpořil a vyzval k doplnění projektu o ekonomickou rozvahu. Praha 10 také se záměrem souhlasí.

„Zaplatí to magistrát, budou to používat sportovní kluby z Prahy 10, základní školy z Prahy 10, občané především z Prahy 10, takže v myšlence nevidím žádný problém," uvedl Bohumil Coufalík radní městské části pro sport a územní rozvoj. Městská část počká s konkrétními připomínkami na návrh magistrátu.