Praha 5 /AKTUALIZOVÁNO/ – Kdysi slavná dělnická čtvrť Buďánka místo slíbené revitalizace chátrá. Budou z ní muset odejít poslední obyvatelé?

Protestní happening proti stavbě reklamního bigboardu v památkové zóně Buďánka v Praze 5 uspořádali 14. července okolní obyvatelé. Zúčastnil se i filmový režisér Jiří Menzel. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Mohla to být druhá Zlatá ulička. Turistický skvost připomínající část naší historie. Místo toho však bývalá dělnická čtvrť Buďánka leží v rozvalinách.

Přiblížil se její definitivní konec, nebo se ještě dají zachránit alespoň střípky? Zátím to vypadá na debakl. Přestože firma, která měla památkovou zónu obnovit, byla vybrána už minulým vedením smíchovské radnice.

„Praha 5 pozemek pronajímá soukromé firmě za sotva uvěřitelných 5 korun ročně za metr čtvereční. Tento pohádkový pronájem firma získala díky svému záměru revitalizovat památkovou zónu,“ řekla včera Deníku Alena Rybníčková z občanského sdružení Pražské fórum.

„Zatímco na poslední statečné obyvatele Buďánky padají zdi okolních domů, developerská firma dává jasně najevo, co si pod záměrem revitalizace představuje,“ pokračovala Rybníčková. Spolu s představiteli dalších občanských iniciativ a s podporou Národního památkového ústavu i známých osobností včera uspořádala setkání u hranic Buďánky. To, co příchozí spatřili, bylo šokující.

V zeleném pásu, oddělujícím Buďánku od rušné Plzeňské ulice stojí kostra obřího megaboardu. Právě na něj Rybníčková narážela při zmínce

o záměrech developera. „Megaboard má podle nás dokonat zkázu památkové zóny,“ myslí si obyvatelka Buďánky Anežka Hradilková.

Lidé protestují

Asi padesátka lidí se ve čtvrtek sešla u hranic památkové zóny Buďánka, aby vyjádřila pohoršení nad jejím stavem. Ústředním „strašákem“ happeningu se však stala kostra obřího megaboardu, stojící v zeleném pásu mezi Buďánkou a frekventovanou Plzeňskou ulicí. Jen pár metrů od tramvajové zastávky a od přechodů pro chodce.

Masivní reklamní plocha stojí celá v chráněné oblasti a navíc částečně zasahuje na pozemek posledních obyvatel Buďánky.

„Takto si soukromá firma představuje revitalizaci. Místo slibované obnovy zchátralých domů nechá jiné firmě postavit toto monstrum,“ zlobila se mluvčí přítomných občanských iniciativ Alena Rybníčková z Pražského fóra.

Podle většiny zúčastněných je zdejší umístění megaboardu plivancem do tváře všem Pražanům. „Tato světelná telestěna má 24 hodin denně narušovat životy obyvatel v okolí svým světlem, zářením a nepříjemným zvukem ventilátorů,“ upozornila v úvodním projevu Rybníčková. „Bigboard bude navíc strhávat pozornost řidičů na již tak dost nebezpečné přilehlé křižovatce a učiní ji ještě nebezpečnější,“ pokračovala za potlesku zúčastněných.

Zeleň musí ustoupit

„Kvůli výstavbě navíc zmizí jeden z posledních ostrůvků zeleně, který okolní obyvatele chrání před smogem a hlukem z Plzeňské silnice,“ dodala a poprosila příchozí, mezi nimiž byl například režisér Jiří Menzel, či herci Ivan Trojan a Boris Hybner, aby svou nespokojenost vyjádřili podpisem pod petici proti výstavbě megaboardu a na podporu záchrany Buďánky.

Na happening dorazili i zástupci smíchovské radnice. Bohužel však nikdo z těch, kteří dříve pod taktovkou starosty Milana Jančíka schvalovali nejen megaboard, ale i směšný pronájem Buďánky za účelem dosud neuskutečněné revitalizace.

„Žádáme stavební úřad Prahy 5, aby nájemci Buďánky nařídil zrušit stavbu. Zároveň vyzýváme úřad městské části, aby firmě, která za 5 let nedokázala předložit relevantní návrhy na to, jak lokalitu revitalizovat, vypověděla smlouvu o nájmu,“ pronesla směrem k přítomným zástupcům radnice obyvatelka Buďánky Anežka Hradilková.

„S protestem i s požadavky demonstrujících souhlasíme. Uděláme vše, abychom zvrátili stavbu megaboardu a zasadíme se o obnovu Buďánky,“ reagoval místostarosta Prahy 5 Jiří Vejmelka (VV).

„Povolení stavby megaboardu v těsné blízkosti chráněné lokality vydalo minulé vedení Prahy 5 v únoru loňského roku. Přes nesouhlas památkářů. Bohužel smlouva se společností, která megaboard staví je uzavřena pět let. Nové vedení radnice hledá pochybení při udělení stavebního povolení. Jakoukoliv zákonnou cestu, která by umožnila likvidaci stavby,“ sdělila včera mluvčí Prahy 5 Jana Skalová. Dodala, že pokud by radnice odstranila stavbu bez zákonného důvodu, hrozily by jí sankce.

Dojde k nápravě?

„Pokusíme se revokovat konkrétní usnesení minulého zastupitelstva, které by nájemce Buďánky vykázalo do patřičných mezí. Není možné tolerovat, aby místo revitalizace pronajal pozemek další firmě, která tu postaví reklamní monstrum o velikosti 10 X 4 metry,“ připojil se zastupitel Prahy 5 Ondřej Velek (SZ).

Ke slovu se postupně dostali i rozzlobení občané. „Upozorňuji na krajní nebezpečnost reklamní plochy, která zásadně omezí pozornost řidičů. Spěcháme tudy ráno na tramvaj, děti do blízké školy. Máme být ohroženi, protože řidiči se budou dívat na megaboard?“ ptal se například Radek Petr žijící Nad Zámečnicí.

„Jsem znechucen tím, co za ohavnost je možné postavit v památkové zóně. Billboardy nemají co dělat ani na dálnicích, natož ve městě. Stromy, příroda, to vše mizí za billboardy. V této zemi vládnou lidé, kteří si mohou dovolit co se jim zamane,“ pravil ke zúčastněným rozhořčený Jiří Menzel.

Nad kolonií Buďánka se stahují mračna. Místní lidé ale stále věří, že nakonec přežije



Ještě před deseti lety stála většina domků bývalé dělnické osady Buďánka. Do dnešního dne přežil prakticky jediný. Z ostatních zbyly kvůli nezodpovědnosti představitelů městské části Praha 5 jen ruiny. Přímo na místě včera vzpomínala obyvatelka přeživšího stavení Anežka Hradilková. Svůj domov má ráda a nechce ho opustit. Přestože je to složité s vodou i topením nejen přes zimu.



„Za totality přišly úřady s návrhem zbourat Buďánku coby ostudu dělnického bydlení. Naše rodina byla jediná, která dům odmítla prodat. Po revoluci nám byl proto vydán v restituci. Jsme tedy poslední majitelé pozemku uprostřed chráněné zóny. Bydlela jsem na Buďánce už jako malá holka. Z té doby si pamatuji ještě zachovalou kolonii původem z devatenáctého století. Vybavuji si plno zahrádek i stavení s výjimečným urbanistickým členěním,“ řekla včera na prahu svého obydlí Hradilková.



Je přesvědčena, že od té doby, co Buďánku dostala do správy Praha 5, tedy zhruba od začátku 90. let, je osada záměrně devastována.

„Radnice odmítá jakkoliv pomoci. Odmítá jakoukoliv diskusi. Ignorovala několik architektonických studií a plánů na obnovu z dílny místních občanských sdružení. Je tu na první pohled patrné, jak se správce o chráněnou lokalitu stará,“ je přesvědčena Hradilková.

Podle jejích informací měla firma, jež dostala Buďánku od městské části k pronájmu za 5 korun na metr čtvereční ročně opravit tři původní domky.



„Jenže jen pár metrů odsud, kolem Plzeňské ulice by měl navíc vzniknout obrovský komplex obytných staveb. Tento projekt by měl zaplatit revitalizaci Buďánky. Ovšem zatím jediné, co nájemce dosud udělal je billboard, který nám navíc zasahuje na pozemek,“ zlobí se Hradilková.



Upozorňuje na to, že záměr s bytovkami podél Plzeňské je těžko realizovatelný.



„Obytný komplex má stát nad Motolským potokem. Bylo by nutné překopat celou Plzeňskou silnici a koryto potoka složitě vést právě pod silnicí,“ domnívá se Hradilková.