V Plečnikově kostele je nový oltář, navrhl ho Pleskot. Má čtyři tuny

V kostele Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika se ve středu instaloval nový oltář. Tradiční součást kostela má neobvyklou podobou rozpůleného oválu, který se bude jakoby vznášet na pódiu v přední části chrámu. Dynamický elipsovitý oltář je z bílého carrarského mramoru.

Čtyřtunový objekt vytesal podle návrhu architektů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta sochař Petr Váňa, který ho ve středu se svými spolupracovníky pomocí kladkostroje spouštěl na jeho místo. Slavnostně posvěcen bude oltář 24. listopadu. "Je to největší intervence do interiéru kostela za jeho téměř devadesátiletou historii. Snad nejméně stovku let tu zůstane," řekl ČTK farář Jan Houkal.

Architekti podle něj dostali při vymýšlení podoby nového oltáře volné ruce, ale především plnou jeho důvěru. "A tu nezklamali," usmívá se farář, když pozoruje pětici mužů, kteří do hladka opracovaný průsvitný kámen s jemnou šedou kresbou pomaličku posouvají. Když dosedne, zůstane mezi mramorovou podlahou a samotným oltářem pouhý milimetr, a kámen tak bude jakoby levitovat ve vzduchu. "Je to velice dynamický tvar, půdorysem je elipsa, je to dvojitý rozpůlený ovál. Já jsem byl k práci přizván proto, že jsem pro tento kostel již dělal paškál z mramoru," řekl ČTK Váňa, který má s prací s mramorem dlouholeté zkušenosti a má v Itálii studio. "Jezdím tam sekat své sochy, znám lidi v lomech. Není jednoduché sehnat a vybrat kámen," vysvětluje.

Pro oltář se zvolila barva bílá, aby korespondovala s dalšími kamennými prvky v kostele. "A bílý kámen této velikosti v České republice není," vysvětluje, proč se musel kámen vytěžit v zahraničí. "Je to půl roku práce od chvíle, kdy byl kámen vybraný. Ten jsme s panem architektem sami vybrali v Carraře v lomu, měl 25 tun. Z něj se nařezaly i schody a dlažba pro pódium v presbytáři," říká Váňa. S bratrem pak osmitunový blok opracovali do čtyřtunového oltáře. Vzhledem k jeho tvaru se jen zčásti dá konečný tvar vyměřit, konečnou podobu mu pak sochař dával už bez pomoci jakýchkoli šablon či měření a pracoval "od oka".

Nový oltář má v kostele, který je dominantou Vinohrad, nahradit ten z roku 1992, který byl už v době svého vzniku koncipován jako provizorium. Farnost se rozhodla nedělat výběrové řízení, ale oslovila jen Pleskota. "Jsem přesvědčen, že tato volba vzhledem k cennosti prostoru je vzhledem k jeho schopnostem správná," uvedl dříve Houkal. Na nový oltář farnost použila peníze z vlastních zdrojů. Jedna z nejpozoruhodnějších sakrálních památek v Praze byla dostavena v roce 1932. Plečnik stavbu i její interiér navrhl do nejmenších detailů za použití ušlechtilých materiálů. Nad hlavním oltářem z bílého mramoru je třímetrová zlacená postava Krista v symbolickém srdci a sochy šesti českých patronů.