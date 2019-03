Šéf představenstva akciové společnosti Výstaviště Tomáš Hübl považuje za reálný termín začátku prací červenec 2020. Plán ale podle něj může ještě narušit výsledek soutěže o stavební zakázku, která má být vyhlášena na podzim.

„Dají se čekat odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A vzhledem k objemu zakázky očekávám, že uchazečů bude dost,“ upozorňuje Hübl s tím, že v současnosti připravuje majetkový odbor magistrátu dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Během rekonstrukce bude uzavřený jen samotný palác a jeho bezprostřední okolí, které bude sloužit jako stavební dvůr. Prostranství mezi palácem a tramvajovou zastávkou, kde bývají například trhy, bude dál fungovat v neomezeném režimu. A stejně tak všechny ostatní části a objekty na Výstavišti. Renovace jeho secesního symbolu, schválená zastupiteli na konci minulého volebního období, má vyjít na 1,25 miliardy korun.

Obnova suterénu

„Pro velké veletrhy strojírenského rázu není už dnes Výstaviště příliš vhodné. I proto chceme jít spíš cestou kulturnějších akcí festivalového typu. Díky modernizaci celého interiéru bude navíc Průmyslový palác vhodný i pro velké konference, eventy, odborné semináře, případně i plesy,“ přibližuje Tomáš Hübl vizi blízké budoucnosti. Pod zcela novým levým křídlem stavitelé obnoví suterén, který tam kdysi sloužil jako kuchyňské zázemí pro sjezdy komunistů.

V novém podsklepení budou například i zásoby hasicí vody. Ve stejné úrovni vznikne také průchod s přístupem jak do samotného paláce, tak dolů ke Křižíkovým pavilonům. Toto nové spojení „suchou nohou“ mezi oběma výstavními prostory chce Výstaviště nabízet jako bonus pořadatelům větších akcí, kterým už dnes přestává samotný Průmyslový palác stačit.

„Všechny akce budeme schopni po dobu prací přesunout do ostatních částí areálu, zejména do Křižíkových pavilonů, kde teď chystáme pro tyto účely nějaké úpravy. Rádi bychom také k pavilonům přistavili dočasnou halu, která by během rekonstrukce doplnila podlahovou plochu do stávajících kapacit Průmyslového paláce. Během rekonstrukce budeme chtít u nás udržet i největší pravidelné festivaly, jakými jsou Svět knihy nebo Designblok,“ vysvětluje šéf společnosti Výstaviště, která je správcem celého areálu.

Vystaviště v novém do pěti let?

Podle Tomáše Hübla zároveň se začátkem rekonstrukce Průmyslového paláce „neusnou“ ostatní už započaté nebo potřebné změny na Výstavišti. Na opravu čeká bývalé divadlo Spirála i Lapidárium, které je v havarijním stavu. Unikátní Maroldovo panorama, trpící slabým zájmem návštěvníků, by mělo dostat modernější háv.

Ještě během jara se také chystá otevření bistra U Marolda a kavárny Pražanka. Ve spodní části areálu slibuje správce dobudovat prostranství pro sport a volný čas včetně pěšin, spojujících místo se Stromovkou. A ve vzdálenější budoucnosti je tam mezi zatím teoretickými plány vznik většího vědecko-technického vzdělávacího prostoru.

„Lidé se dnes na Výstaviště moc nehrnou, když není nějaká akce. Chtěli bychom areál nastavit tak, že vám kdykoliv během roku nabídne aktivitu, za kterou bude stát za to přijít. Představuji si to, že za čtyři až pět let budeme mít výrazně změněné a vylepšené Výstaviště,“ dodává Tomáš Hübl.