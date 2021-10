Jste smířen s tím, že vaše hnutí bude v opozici?

Jsou tu dvě koalice, dohromady mají 108 mandátů a já to respektuji a těším se na práci. Budu se snažit vystupovat stejně věcně, budu stejně pracovitý jako koaliční poslanec a budu se chovat jako současná opozice. Doufám, že se opozice bude těšit stejné popularitě, jak ta dosavadní a lidé jí budou tleskat.

Co vlastně říkáte na výsledek?

Teď se těším na tu politiku těch dvou koalic, které se nějakým způsobem chovaly v opozici, jsem zvědavý, jak se budou chovat nyní jako koalice a ukáže se to například už při volbě vedení sněmovny. Hnutí ANO má největší poslanecký klub, ať se díváme na součty koalic, má o jeden mandát více než koalice Spolu. Z největšího poslaneckého klubu by měl pocházet předseda poslanecké sněmovny.

Takže budete usilovat o post předsedy sněmovny. Kdo by to podle vás měl být?

Nebudu personálie řešit jmenovitě.

O co se budete vy v opozici snažit?

Mám připravené tři novely – je to zvětšení okruhů témat, které mají řešit Český telekomunikační úřad a finanční arbitr. Jedná se například o neživotní investiční pojištění a penzijní produkty. Na těchto věcných tématech by mohla být shoda.

Je pro vás přijatelný lídr koalice Spolu Petr Fiala jako premiér?

Na to se mě zeptejte, až bude premiérem.