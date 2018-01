V okolí Plzeňské se staví stovky bytů, jejich majitele čeká luxus

Špinavá a hlučná. Taková byla po léta pražská Plzeňská ulice. To se ale změní. O ulici se začali zajímat developeři a na místě chystají desítku projektů, které přinesou stovky nových bytů. „Oblast Smíchova je z hlediska realitních obchodů dlouhodobě atraktivní,“ uvedl například šéf realitní společnosti Central Europe Holding Jiří Pácal.

Například v ulicích Grafická a Kmochova postaví společnosti UBM Bohemia Development a Crestyl komplex s nejméně 160 byty za celkem 1,2 miliardy korun. Půjde o luxusní bydlení s terasami a grily a dalšími vymoženostmi.

Co za současným boomem v této lokalitě stojí?

Podle Pácala bylo kolem Plzeňské mnoho domů, které byly vhodné k rekonstrukci, neboť v nich bydleli lidé často ve špatných podmínkách a mnohdy tito lidé neměli ani nájemní smlouvy.

Co za současným boomem právě v rušné lokalitě nedaleko centra metropole stojí? Podle odborníků na realitní trh jsou to zejména příležitosti jako volné proluky, domy vhodné ke kompletní rekonstrukci nebo natolik poničené, že je lze zbourat a postavit na jejich místě novostavbu.

Zahájení výstavby až na jaře příštího roku

To je třeba příklad nedávno zbourané tiskárny nad vyústěním Plzeňské u Anděla, konkrétně v bloku ulic Grafická a Kmochova. Developerské firmy UBM Bohemia Development a Crestyl na jejím místě společně chystají bytový projekt Grafická o nejméně 160 bytech za celkem 1,2 miliardy korun.

Zahájení výstavby je plánováno na jaro příštího roku a developeři lákají na luxusní bydlení. Budoucím majitelům bytů slibují vlastní zahradu i relaxační střešní terasu s grily, cvičebními prvky nebo lavičkami a lehátky. Cílí zároveň na zájemce o vlastní bydlení i ty, kdo chtějí investovat do nemovitosti na atraktivním místě blízko komerčního komplexu u Anděla.

Jako houby po dešti

„Oblast Smíchova je z hlediska realitních obchodů dlouhodobě aktivní,“ konstatuje Jiří Pácal, ředitel realitní společnosti Central Europe Holding. Novostavby bytových domů však zatím stály spíš v pozadí až za výstavbou kancelářských budov, obchodních center a transakcemi se staršími činžovními domy.

Na místě někdejších skladů a garáží, kousek od parku Klamovka, teď staví společnost Geosan Development sedm desítek bytů v Rezidenci Vrchlického. V sousedství má vyrůst Rezidence Prachnerova. O pár stovek metrů dál v ulici Pod Kavalírkou už v loňském roce na podzim zkolaudovala firma YIT stovku bytů v bloku Talo Kavalírka, vsazeném mezi starou zástavbu činžovních domů o ulici níž pod Plzeňskou.

Pár kroků odtud stojí novostavby od developera Central Group. Na druhé straně Plzeňské se usídlila firma RS Development s projektem Klamovka Gardens opět o víc než stovce bytů. Tolik jen namátkový výčet. Další parcely kolem Plzeňské už stavbaři ohradili nebo na opuštěných činžácích visí plachty avizující budoucí rekonstrukci či nástavbu.

Ruiny postupně zmizí

„Praha 5 bývala vždy otevřená realizacím rekonstrukcí, novostaveb i případným privatizacím,“ poodhaluje další důvody stavebního ruchu Pácal. Nejde přitom jen o to, že by městská část byla benevolentnější k zástavbě volných pozemků.

„U Plzeňské bylo velké množství domů, které byly vhodné k rekonstrukci, protože zde bydleli lidé často ve špatných podmínkách a mnohdy i bez nájemních smluv. Dlouho byl ale problém v tom, že by se renovoval dům nebo se stavělo v okolí, kde byly ruiny a nepřizpůsobiví obyvatelé,“ vysvětluje načasování projektů ředitel Pácal.

Přibývají luxusní byty

To však nebyl problém dalších blízkých lokalit v páté městské části, kde také aktuálně panuje čilý developerský ruch a byty tam spadají do kategorie luxusních, a to nejen cenou. Jde například o projekty na Nikolajce, Hřebenkách, Cibulce či na okraji Vidoule.