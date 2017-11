V noci a v neděli ráno hrozí zejména v Čechách náledí

V Česku se v sobotu od 08.00 do 20.00 koná národní potravinová sbírka. V 750 obchodech mohou dárci zakoupit jídlo a drogistické výrobky a přímo na místě je věnovat potřebným. Zboží, které převezmou dobrovolníci v zástěrách s logem akce, poputuje do potravinových bank v regionech a do organizací na pomoc rodinám a seniorům v nouzi či do dětských domovů. V minulém roce se podařilo shromáždit 312 tun jídla a drogistického zboží.