Na výzvu metropole k zapojení do činnosti nemocnic nebo očkovacích center zatím reagovaly nižší desítky ambulantních specialistů. Vojáci od minulého týdne působí také ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kde zdravotníkům asistují příslušníci Hradní stráže. Stěžejní roli v podpoře zdravotnického systému metropole ale stále mají studenti a studentky medicíny.

„Vojáci budou využiti pouze v rámci práce na JIP, vykonávat budou pomocné práce. Zařazeni budou ve službách: denní, ranní, odpolední včetně víkendů,“ upřesnila misi členů ozbrojených sil na Bulovce mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Instituce momentálně také jedná o zapojení dobrovolníků s Českým červeným křížem i organizací „Lékaři pomáhají Česku“. „Rovněž zaměstnáváme na DPČ několik mediků,“ doplnila Libigerová.

Největší česká nemocnice v Motole využívá pomoc mediků dobrovolníků na odběrových místech. „Provádějí především administrativní činnosti. Jednáme s dalšími dobrovolníky z řad zdravotníků i nezdravotníků ve spolupráci s pražským magistrátem a Ministerstvem zdravotnictví, abychom pokryli další provoz nemocnice v případě, že se bude epidemiologická situace zhoršovat,“ informovala mluvčí FN v Motole Pavlína Daňková.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici se aktuální počet pracujících mediků blíží stovce. „Zhruba 70 jich působí v odběrovém centru (testy PCR a antigenní). Díky jejich spolupráci s VFN můžeme mít toto středisko v chodu. Dalších přibližně 15 pracuje na klinikách v rámci základní ošetřovatelské péče a pomocných prací. Všichni se přihlásili dobrovolně a všichni pracují za plat v rámci dohody o pracovní činnosti,“ sdělila mluvčí VFN Marie Heřmánková, podle které prozatím další „pomocná síla“ není potřeba.

V pracovní neschopnosti má teď nemocnice u Karlova náměstí kolem 540 pracovníků z téměř 7 tisíc zaměstnanců. V karanténě jich je 26, na „ošetřování člena rodiny“ 36. Důvody pracovní neschopnosti nicméně nemusejí specifikovat. „Situaci zatím zvládáme, byť řada pracovníků je nemocných. Zdravotníci zpravidla do karantény nemusí, pracují v jiném, tzv. mimořádném režimu, který zohledňuje nařízená hygienicko-epidemiologická opatření,“ upřesnila Heřmánková s tím, že větší komplikací jsou zatím karantény školou povinných dětí, s nimiž zůstávají doma jejich matky - ve většině případů zdravotní sestry.

Pražský primátor minulý týden po setkání s šéfy velkých nemocnic varoval, že kolem Vánoc může v hlavním městě chybět 150 nemocničních lékařů a stejné množství sester. Vyzval proto k zapojení nejen dobrovolníky, kteří se prý uplatní ve všech sférách, ale také ambulantní specialisty. „Chtěla bych také požádat ambulantní a praktické lékaře, kteří slouží ve svých ordinacích, aby tam byli i o Vánocích. Jde nám o to, aby lidé co nejméně volali záchrannou službu, aby co nejméně chodili na pohotovost a nemocnicím tak ulehčili,“ požádala radní pro oblast zdravotnictví Milena Johnová (Praha sobě).

Největší personální tíseň podle ní mohou pocítit právě pohotovosti, které jsou „poddimenzované“ dlouhodobě, přičemž situaci může zhoršit kombinace epidemie a svátků. Nabídky na „covidovou“ výpomoc od zdravotníků jsou podle Johnové zatím skromné jak z hlediska počtu přihlášených lidí, tak jejich časových možností. Praha kvůli tomu zvažuje vyhlášení pracovní povinnosti pro zdravotnické profesionály.

Počáteční ohlas na výzvu k pomoci je silnější mezi laickou veřejností. „Od pátku se nám přihlásilo přes 300 zájemců a přidali se tak k více jak 6000 zájemcům, které máme v systému od začátku epidemie. Aktuálně pomáhá přes 150 dobrovolníků, které přímo vysíláme, a další desítky těch, kteří pomáhali již v minulosti a nemocnicím/zařízením se hlásí napřímo,“ informoval Richard Smejkal, šéf krizového týmu Českého červeného kříže.

Aktuální počty hospitalizovaných s covidem-19 v jednotlivých nemocnicích

FN Bulovka:

143 covid+ celkem, 124 standardní lůžka (60 očkovaných), 19 JIP lůžka (2 očkovaní)

FN v Motole:

92 covid+ celkem, 20 na JIP (7 očkovaných)

VFN:

72 covid+ celkem, 63 standardní lůžka (35 očkovaných), 9 na JIP (3 očkovaní)