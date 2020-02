Základní škola Generála Janouška s osmi stovkami žáků leží uprostřed sídliště, které bývá označované jako „vyloučená lokalita“. Rozlehlý areál s moderními sportovišti a dětskými prolézačkami je průchozí a někteří obyvatelé ho využívají i jen pro zkrácení cesty.

Podle představitelů Prahy 14 nese radnice neúměrně vysoké náklady v „boji“ s drobnou kriminalitou, které se ve zvýšené míře dopouštějí právě „poflakující se partičky mladistvých“, kteří ve školním areálu pokuřují či popíjejí alkohol a občas něco zničí. V noci zase k budovám školy pronikají sprejeři. Jejich výtvory už musí městská část jako provozovatel zařízení odstraňovat na vlastní náklady, protože pojišťovny neproplácejí škody, které mají opakovaný ráz.

Areál prozatím není možné zcela uhlídat

Výrazné zlepšení si představitelé čtrnáctky slibují od šestnácti „chytrých“ kamer, které by měly být schopné monitorovat celý areál, a to i v noci. Ke stejnému účelu dosud sloužící soukromá ochranka, která na noc odcházela, stála obecní kasu například od loňského června do října 600 tisíc korun. Investice do kamer má vyjít na 2,3 milionu korun. Ze 70 procent ji ale zaplatí magistrát v rámci podpory „chytrých“ technologií.

„Nejsme dnes schopni areál zcela ohlídat, a to ani ve spolupráci s městskou policií a školníkem. Nasazení kamer vidím jako ideální způsob využití a vyzkoušení smart technologií s primárně preventivním motivem – měly by vandaly odrazovat,“ uvedl starosta Prahy 14 Radek Vondra (TOP 09), podle kterého má záměr podporu vedení školy i školské rady a byl konzultován se strážníky a úřadem pro ochranu osobních údajů.

Primátor váhá

Za „naprosto nepochopitelný“ označil Vondra neúspěšný pokus primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) vyjmout projekt z „balíčku“, kterému přidělovali zastupitelé dotaci. „Nehodnotím, jestli je ten projekt dobrý, nebo špatný. Chtěl jsem nějaký čas navíc, na posouzení jeho dopadů vzhledem k bezpečnosti osobních údajů,“ vysvětlil Hřib.

Radní Jaromír Krátký (ODS), který má projekt na starosti, ale považuje primátorovy námitky za nepříliš racionální. „Tyto obavy jsou tak trochu pirátská mantra, přičemž ale Piráti v naší koalici s tím problém nemají. Sami stáli u zrodu celého nápadu. Chystané kamery nebudou zaměřovat obličeje, ale třeba ani okna sousedních panelových domů. Samotná přítomnost kamer v areálu školy přece není žádným zásahem do soukromí. Vždyť je to veřejný prostor,“ zdůraznil radní Krátký.

V případě úspěchu chce radnice nasadit technologickou novinku v dalších třech „sídlištních“ školách.