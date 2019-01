Praha - V novém jízdním řádu, který začne platit od neděle, přidají spoje státní České dráhy i jejich konkurenti Arriva a RegioJet. Změna čeká cestující v rychlících mezi Plzní a Mostem, které bude nově vozit namísto Českých drah společnost GW Train Regio. Dráhy zase vystřídají Arrivu na soukromé železnici ze Šumperka do Koutů nad Desnou. RegioJet začne jezdit mezi Prahou a Brnem. Národní dopravce chystá s novým jízdním řádem mírné zdražení jízdného.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

České dráhy v novém jízdním řádu vypraví 7016 vlaků denně, což je zhruba o 117 spojů více než dosud. Více vlaků bude jezdit například v okolí Prahy. Dopravce zavádí nové expresy na trase Praha - České Budějovice - Linec, nové přímé vlaky pojedou z Ostravy do Zvolena přes Banskou Bystricu. Díky expresům do Lince se zrychlí cesty na jih Čech, kratší dobu než dosud budou trvat také jízdy do Luhačovic a Starého Města u Uherského Hradiště.

Jízdné České dráhy zvyšují o koruny, u vzdáleností do 120 kilometrů má být dražší o korunu, u větších vzdáleností do čtyř korun. Jde o první zdražení po dvou letech a bude se týkat především obyčejného jízdného včetně zpátečních jízdenek a traťových jízdenek. Nemění se ceny zákaznické in Karty, celodenních síťových jízdenek, skupinových víkendových jízdenek, rezervací nebo za přepravu psů a jízdních kol.

RegioJet ke svým vlakům mezi Prahou a Moravou vedeným přes Přerov přidá nové spoje na trati z hlavního města do Brna. Dva ze tří vlaků denně budou pokračovat do Bratislavy, jeden do Starého Města u Uherského Hradiště. V obou směrech jde o šest spojů za den, které dosud provozovaly České dráhy. Národní dopravce rozhodnutí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) o přidělení časů v jízdním řádu konkurenci zkoumá a rozhodne se, zda proti němu podá odvolání.

Arriva bude nově vypravovat mezi Prahou a Slovenskem čtyři expresní vlaky týdně místo dosavadních dvou. Jeden z nových spojů bude pokračovat z Trenčína až do Nitry. Dopravce patřící do skupiny Deutsche Bahn od nového jízdního řádu zavede také víkendový a sváteční přímý vlak mezi Prahou, Českým Krumlovem a Novou Pecí. Mezi Prahou a Benešovem zvyšuje provoz na devět spojů v každém směru.

Nové jízdní řády v Evropě

Nové jízdní řády začnou v neděli platit také v dalších evropských zemích. Například ve Švýcarsku bude do pravidelného provozu uveden nový a na světě nejdelší železniční tunel. Díky Gotthardskému úpatnímu tunelu s délkou 57 kilometrů se zkrátí cesta mezi Curychem a Milánem téměř o 40 minut na tři hodiny a 26 minut. Zrychlí také vlaky z Paříže do německého Stuttgartu a Frankfurtu nad Mohanem. Na Slovensku zavádí národní dopravce nové spoje InterCity Bratislava - Košice, díky kterým se cesta zkrátí zhruba o půlhodinu na méně než pět hodin.