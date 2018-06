V MHD se chystají změny. Studenti budou jezdit levněji, metro o víkendech posílí

Od 1. září by v pražské hromadné dopravě měly nastat dvě významné změny. Všichni studující budou moci cestovat po Praze pouze za 1 Kč denně díky novým ročním kuponům za 365 Kč. O víkendech a státních svátcích by mělo dojít k posílení provozu metra. Nejkratší intervaly by měly být na nejvytíženější lince C, metro zde pojede každých 5 minut. Informoval o tom náměstek primátorky Petr Dolínek.

„Jedná se o další kroky ke zkvalitnění pražské MHD a zvyšování její atraktivity a dostupnosti pro všechny Pražany. Když jsme výrazně zlevnili roční kupon, čelili jsme kritice, že to bude mít negativní dopad do hospodaření Dopravního podniku. Ukázalo se, že opak je díky výraznému nárůstu počtu zákazníků pravdou. Díky zvýšení efektivity se rovněž povedlo snížit cenu vozokilometru. Ušetřené peníze tak nyní můžeme použít na zkrácení intervalu a rovněž slevu pro studenty, kterým ji dlužíme. Pevně věřím, že se tyto návrhy dočkají podpory kolegyň a kolegů a pražská MHD bude od září ještě o něco lepší,“ uvedl Dolínek. Roční kupon na splátky Upozornil také na přípravu zavedení nákupu ročního kuponu na splátky. „I po slevě je nákup ročního kuponu pro řadu rodin velká jednorázová finanční zátěž, zejména pokud kupují několik kuponů pro členy rodiny najednou. Chceme tak všem umožnit, aby si mohli tuto finanční zátěž rozložit. Nákup na splátky je dnes naprosto běžný nástroj, takže nevidím důvod, proč to neumožnit i u kuponu na pražskou MHD,“ dodal náměstek primátorky Dolínek. ČTĚTE TAKÉ: Město plánuje desítky kilometrů nových tramvajových tratí Pražské metro se již delší dobu potýká s nárazově přeplněnými soupravami během víkendů. Jednotný interval 7,5 minuty na všech třech linkách už nestačí. Po postupném posilování provozu ve všední dny nyní tedy přichází na řadu již dlouho opomíjené období víkendů. Víkendové intervaly se tak více přiblíží intervalům ve všední dny. Jednotlivé linky metra by měly být posíleny podle svého skutečného vytížení: nejvíce by se měl zkrátit interval na nejvytíženější lince C, a to ze 7,5 na 5 minut. Druhá nejplnější linka B by měla zkrátit intervaly ze 7,5 na 6 minut a na lince A budou zachovány současné intervaly 7,5 minuty, avšak kromě nedělních dopolední, kdy se podobně jako na ostatních linkách zkrátí interval z 10 na 7,5 minuty. V souvislosti s tím budou v neděli dopoledne zkráceny také intervaly návazné povrchové dopravy. ČTĚTE TAKÉ: Pražské metro bude umět lépe anglicky. Alespoň na informačních tabulích

Autor: Richard Šedý