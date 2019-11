Společný podnik DPP a soukromé firmy má přinést Praze finančně výhodnou modernizaci severního vestibulu stanice metra Nádraží Holešovice i nejbližšího okolí. Tam by měly vzniknout byty, administrativní budovy, obchody i pasáže propojující jednotlivé dopravní prostředky.

Klub Spojených sil zpochybnil smlouvu

Akcionářská smlouva, kterou připravuje DPP s náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem (Praha sobě), už byla doslova „na spadnutí“. Koaliční klub Spojených sil ale zpochybnil některé právní a ekonomické podmínky chystané spolupráce.

„Společný podnik má smysl pouze tehdy, pokud je partnerství města a soukromého investora transparentní a pro město výhodné. Bohužel ani jedna podmínka není v tomto případě splněna. Jedním ze spoluvlastníků investora, společnosti Nové Holešovice Development, je kyperská společnost s neznámým majitelem. Dopravní podnik vlastně neví, s kým se partnerská smlouva uzavírá,“ upozornila začátkem listopadu radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (Spojené síly/STAN).

Po určité polemice uvnitř koalice se zdá, že hlavní námitka Spojených sil je vyřešena. Náměstek Scheinherr avizoval, že na straně soukromého developera by měla figurovat pouze společnost Karlín Group a podnik by se měl obejít bez firmy Ungelt Group, což byl právě podle Spojených sil onen „netransparentní partner s anonymní vlastnickou strukturou“.

Pospíšil: Pozor na anonymní akcie

Šéf zastupitelského klubu Spojených sil Jiří Pospíšil zdůraznil, že partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou (tzv. PPP projekty) mají velký potenciál, ale zároveň značná rizika.

„Nechci nikoho mistrovat, ale už asi patnáct let tvrdím, že nelze uzavírat tento typ spolupráce se subjekty s anonymními akciemi. Nikdy nevíte, jestli si tam neodložil peníze třeba nějaký politik. V tomto směru není dobré nic uspěchat a je lepší počkat několik týdnů, protože nekvalitně připravený podnik se může vrátit jako bumerang,“ zdůraznil Pospíšil.

Podle Scheinherra je třeba vše doladit do konce roku, protože pak by celý projekt zabrzdilo předkupní právo na část dotčených pozemků.

„Všichni víme, jak to v okolí té stanice vypadá. A proto je pro mě jako pro představitele hlavního města důležité, aby to byla stanice hodná 21. století,“ uvedl náměstek Scheinherr, který reagoval i na kritiku koaličních partnerů ohledně údajně nedostatečného poskytování informací z jeho strany.

„S kolegy radními o připomínkách samozřejmě mluvím a také jsme jejich dobré podněty do smlouvy začlenili,“ dodal Scheinherr.

DPP: Jiný developer nepřipadal v úvahu

Právníci teď podle náměstka Scheinherra „ladí“ detaily smlouvy, kterou připomínkovala radní Marvanová a naposledy i oponentní znalecký posudek od advokátní firmy. Ten prý dává za pravdu Dopravnímu podniku v klíčové otázce, jestli byl v pořádku výběr soukromého partnera bez výběrového řízení. DPP argumentuje tím, že jiný developer než Karlín Group nepřipadal v úvahu, protože vlastní kromě města většinu pozemků v okolí stanice.

Dopravní podnik rozporuje i další z několika námitek, podle které by se teoreticky mohl Karlín Group pokutou vykoupit z provedení modernizace vestibulu metra, protože má zájem v první řadě o výstavbu nad zemí. To ale podle DPP nedává smysl, protože všechny investice půjdou přes společný podnik.

„Je proto logické, že investor nebude mít zájem vložit do společného podniku své pozemky, nemalé finanční prostředky a následně záměrně zdržovat rekonstrukci vestibulu. Naopak, jeho zájmem bude rekonstrukci provést bezodkladně, aby své pozemky a finanční prostředky vložené do společného podniku mohl investovat do výstavby budov,“ uvedl za DPP Daniel Šabík.

Podle něj existuje pojistka i pro případ, že by společný podnik vestibul neopravil do stanoveného data. „Pak by ho mohl DPP díky zajištěným povolením a utrženým prostředkům ze smluvní pokuty zrealizovat sám,“ doplnil Ša-bík. Ekonomickou výhodnost spolupráce má ještě prověřit další, zatím nedokončený, znalecký posudek.

Spojené síly pro Prahu trvají na tom, že společný podnik chtějí, ale musí mít „neprůstřelné podmínky“. I proto, že má být precedentem pro další podobné akce v budoucnu. „Je to pilotní projekt a jako takový musí být nastaven zcela v pořádku, aby mohl být vzorem,“ prohlásil náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly/TOP 09).

Sporů už bylo několik

Koalice se už za rok existence rozešla v řadě témat. Shodu nenašla v myšlence „centrálního“ stavebního úřadu, v otázce zvýšení daně z nemovitosti, ve sledování elektroměrů pro identifikaci neobydlených bytů nebo ohledně údajných prohřešků šéfa Pražské plynárenské. Ve většině z těchto sporů stály Spojené síly buď proti Pirátům nebo uskupení Praha sobě.

„Nejsem rozbíječ této koalice, za kterého mě někdo může mít. Snažím se jen jako zkušený politik korigovat některé nedomyšlené projekty nebo příliš levicové experimenty našich partnerů,“ řekl Jiří Pospíšil (TOP 09).