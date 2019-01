Vánoce nejsou svátky klidu a míru pro všechny, ve svátečním období často gradují případy domácího násilí. „Za prosinec 2018 bylo na území Prahy vykázáno celkem 21 osob. Za rok 2018 to pak bylo celkově 192 vykázání,“ říká policejní mluvčí Jan Daněk.

Vykázání může být nařízeno bez souhlasu obou stran a má účinek na deset dní. Během nich dostane oběť šanci v klidu si celou situaci a následující kroky promyslet. Policie uvědomí Intervenční centrum Praha, jehož pracovníci zúčastněné osoby kontaktují. Více než ke dvěma případům vykázání měsíčně docházelo loni na Jižním Městě.

Stromek letící oknem a děti v šoku

Psycholožka Zuzana Chomová z Intervenčního centra vzpomíná na případ matky se dvěma malými dětmi, která byla dlouhodobě psychicky i fyzicky týrána manželem alkoholikem. Před Vánoci násilí eskalovalo, žena se ale snažila za každou cenu zachovat zdání pohody pro děti alespoň přes vánoční svátky.

„Bohužel se ale stalo, že den před Štědrým večerem manžel napadl ženu, čemuž přihlížely děti, a následně začal demolovat i vybavení bytu, vyhodil z okna vánoční stromek a vyhrožoval podpálením bytu. Děti byly v šoku a žena přivolala policii. Policisté muže z domova vykázali. Žena a děti tak po extrémním zážitku a dlouhodobém násilí sice neusedly k vánoční večeři jako rodina, ale alespoň v klidu,“ popisuje Chomová s tím, že oběť začala hned po svátcích svou situaci řešit se sociálními pracovníky, právníky i psychology.

Institut vykázání není ale vždy poslední tečkou za vztahem a nevede nutně k vyšetřování. „Ve většině případů je využíván jako preventivní opatření zamezující eskalaci konfliktu a zpravidla není následován sdělením obvinění z trestného činu. Konflikt bývá řešen jako přestupek proti občanskému soužití,“ dodává Jan Daněk. Přibližně ve 14% případů pak proběhlo vykázání ve stejné domácnosti, kde už se jednou odehrálo.

Intervenční centrum pracuje v programu Viola také s agresivními partnery nebo rodiči. To je i případ 24letého Petra, nedoučeného kuchaře, který si přivydělává brigádami. Žije s přítelkyní, často se s ní hádá a několikrát ji napadl i fyzicky. Jeho nevypočitatelné záchvaty hněvu přicházely rychle a Petr při nich nekontrolovaně útočil, po útoku hněv prudce opadl a on svého chování litoval a omlouval se. Později se dostal do programu Viola, který řeší zvládání agrese a vzeku.

Podobnou nabídku na pomoc se zvládáním vzteku od pracovníků programu Viola využilo v loňském roce 51 mužů a 7 žen.