V Libni by se mohly změnit jednosměrky, žádá o to petice

V oblasti Dolní Libně by se mohlo změnit uspořádání dopravy. Radnice Prahy 8 uvažuje o tom, že by v ulici U Rokytky otočila jednosměrnou dopravu opačným směrem a Horovo náměstí by bylo průjezdné oběma směry. Vede ji k tomu petice, pod níž se podepsalo přes 500 obyvatel v čele s radním Michalem Švarcem.

Problém vznikl při loňské rekonstrukci Zenklovy ulice, kdy kvůli novým ostrůvkům MHD byla zjednosměrněna doprava v ulici Stejskalova. Tamní obyvatelé tak přišli o jeden ze dvou možných výjezdů do Zenklovy. Prahu čeká rok uzavírek. Do oprav půjdou miliardy korun Přečíst článek › Obousměrný provoz vyžaduje stavební úpravy „Výjezd obyvatelům chybí, navíc se díky jeho absenci zahustila doprava na náměstí Dr. Holého. Obyvatelé nyní žádají navrácení severního výjezdu z oblasti,“ oznámil Švarc. Radnice tvrdí, že podle magistrátu není zobousměrnění Stejskalovy možné kvůli provedeným stavebním úpravám v Zenklově ulici. Provizorní podpírání mostu u Vltavské bude pokračovat, chystají se výluky Přečíst článek › Praha 8 proto požádala společnost TSK, aby připravila projekt rekonstrukce ulice U Rokytky a prověřila možnost obousměrného provozu na Horově náměstí. „Využití ulice Horovo náměstí k výjezdu na ulici Zenklova by vyžadovalo stavební úpravy, které se dotknou několika sítí a vyžadují zřízení nové uliční vpusti,“ dodal předseda dopravní komise MČ Praha 8 Martin Jedlička.

Autor: Eva Brendlová