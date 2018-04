V Letňanech vznikly trasy pro singtrailovou cyklistiku. Stály Prahu 3,9 milionu

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 20 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovníci. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Developerská společnost KRR Development a.s. hledá do svých řad nového kolegu/kolegyni na místo Administrativního pracovníka - zajištění chodu recepce a kanceláře, MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Voctářova č.p. 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8, PRVNÍ KONTAKT: telefonicky 9:00 - 17:00 na č.: 214 214 798, nebo e-mailem na adr.. kerkova@krr.cz , kontaktní osoba Keřková Kristýna, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE A POŽADAVKY:, Náplň práce: , Na této pozici budte mít na starosti péči o kompletní chod recepce a celé kanceláře. Součástí Vaší práce bude:, - správa příchozí i odchozí pošty, - péče o návštěvy, - vyřizování a přepojování telefonátů, - objednávky (např. kurýr, taxi, letenky..), - domlouvání schůzek pro vedení společnosti, - správa pohledávek, fakturace, pokladna, velmi úzká spolupráce s účetní, - zajištění případných oprav v kancelářích nebo pořízení vybavení, - komunikaci s dodavateli služeb, - správa pojistných smluv, - evidence podkladů pro účetnictví, včetně jejich archivace, - další administrativní činnosti, spojené s chodem společnosti a kanceláře., Požadované znalosti , - SŠ vzdělání, výhodou je vzdělání ekonomického nebo obchodního směru, - dobrá znalost práce na PC (MS Office, Excel, Word, Pohoda), další programy výhodou, - aktivní přístup k práci, - organizační schopnosti, smysl pro zodpovědnost, - příjemné vystupování, - znalost anglického jazyka slovem i písmem, Výhody, ale ne podmínky , - práce s InDesignem, Photoshopem nebo Corelem, - řidičský průkaz skup. B, Co vám můžeme nabídnout, - nabízíme zajímavou a různorodou práci, - stabilní pozici v zavedeném přátelském kolektivu, - zajímavé platové ohodnocení, možnost růstu mzdy po skončení zkušební doby, - pracovní doba pondělí až pátek od 8:30 - 17:00, Termín nástupu: ideálně co nejdříve, nejpozději však 20. května 2018, Místo výkonu práce: Palmovka, Praha, Životopis prosím zasílejte spolu s motivačním dopisem. Pracoviště: Krr development a.s., Voctářova, č.p. 2449, 180 00 Praha 8. Informace: Kristýna Keřková, +420 214 214 798.