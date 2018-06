V létě na děti číhají mnohá nebezpečí. Před nimi varuje akce Bezpečné prázdniny

Prázdniny pro děti neznamenají jen spoustu volného času a zábavy, ale i nebezpečí. Ve čtvrtek se proto na Výstavišti v Holešovicích uskuteční 12. ročník akce Bezpečné prázdniny. Projekt se zaměřuje na nástrahy a nebezpečí, které mohou na děti o letním volnu číhat.

Bezpečné prázdniny se letos konají již po dvanáctéFoto: MČ Praha 7

Letos se celopražské zábavně-preventivní akce Bezpečné prázdniny zúčastní na 2500 dětí ze 13 pražských městských částí. „Letní prázdniny jsou pro děti časem dobrodružství, her a zábavy. Zároveň je to však také období, kdy se režim dětí zásadně mění. Nechodí do školy a mají více volného času, který mnohdy tráví bez dohledu rodičů. Smyslem akce Bezpečné prázdniny je připravit děti na rizika, která jim v tomto období hrozí,“ uvedl místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Akce je určená především pro žáky 1. – 5. tříd základních škol. Děti se budou moci seznámit s řadou užitečných informací z oblasti bezpečnosti silničního provozu či nebezpečí při sportu a dalších prázdninových aktivitách. Bezpečné prázdniny poukáží i na rizika, která dětem hrozí, když zůstanou samotné doma.

Zároveň se žáci základních škol dozvědí, jak poskytnout první pomoc nebo jak zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Nahlédnou také do problematiky drog, šikany a obtěžování. V soutěžích pak dostanou příležitost si své nově nabyté poznatky otestovat.

Každý z účastníků zároveň obdrží informační brožurku Bezpečné prázdniny, kterou městská část Praha 7 vydává jako praktického rádce a pomocníka při krizových situacích. Bezpečné prázdniny se uskuteční v areálu Výstaviště Praha Holešovice od 9 do 13 hodin. Na akci vystoupí i animátoři s hrami a soutěžemi. Děti se mohou těšit například na stánek Zoo Praha či Českého červeného kříže.