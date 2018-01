V lednu oslavily narozeniny dvě stoleté jubilantky z Prahy 13

Narodily se v letech, kdy se formovalo samostatné Československo, a do dospělosti přišly v době, kdy probíhala 2. světová válka. Prožily všechny politické převraty od doby komunismu až po vstup ČR do Evropské unie. Mluvíme o paní Ludmile Kudelové, která 2. ledna oslavila 103 let, a paní Marii Hofmanové, které bylo 7. ledna rovných 100 let. Oběma dámám byste ale tento věk hádali jen stěží. Na svých stránkách o tom informovala radnice Prahy 13.

Ludmila Kudelová žije v panelákové zástavbě se svou vnučkou, která se stará o běžný chod v domácnosti a na výpomoc k nim dochází i sociální pracovnice. Paní Ludmila s ní i přes svůj požehnaný věk vyráží na procházky do okolí. A jaký je její recept na vysoký věk? Hodně úsměvů a vřelých objetí. ČTĚTE TAKÉ: Jedna z nejstarších Češek oslavila v Praze 107. narozeniny Nejstarší obyvatelky Prahy 13 Marie Hofmanová žije v domácnosti sama. Její dcera, která za ní pravidelně dochází, říká, že obstará chod domácnosti úplně sama. Pomoc potřebuje jen při velkých nákupech. Oběma nejstarším obyvatelkám Prahy 13 přišel v lednu osobně pogratulovat starosta David Vodrážka s předsedou sociálního výboru Alešem Marečkem. „Je neuvěřitelné, kolik toho musely tyto ženy prožít. Jejich kořínek by jim mohl leckdo závidět. Stárnutí pro mnoho lidí není příjemná věc, nicméně těmto dámám se povedlo stárnout s grácií. Oběma jim přeji další roky plné zdraví a síly,“ řekl starosta. ČTĚTE TAKÉ: Nejstarší občanka Prahy 1 oslavila 104 let

Autor: Pavel Lopušník