V kempu Pražačka upálí čarodějnice. Na akci zazpívá i Olga Lounová

Čarodějnice přiletí 30. dubna i na Žižkov. A to do rekreačního areálu Pražačka, který je mezi místními velmi oblíbený. Zábavu u ohně si tu každý rok užívají dospělí i děti. Návštěvníci se mohou těšit na kouzla i koncert Olgy Lounové. A to zadarmo.

Do kempu Pražačka zavítají na pálení čarodějnic každý rok stovky lidí. „Žižkovské čarodějnice se těší velkému zájmu ze strany dětí i rodičů. Věřím, že si lidé i letos si nenechají ujít čarodějné legrácky, pohádky, písničky, pálení vatry a opékání špekáčků, které se budou rozdávat zdarma," uvedla starostka Prahy 3 Vladislava Hujová. Brány Sportovního a rekreačního areálu Pražačka se otevřou 30. dubna v 15 hodin. Od té doby až do 19 hodin se ratolesti budou moci vyřádit v dětských dílnách. Kromě toho je čeká i pohádka o čarodějovi Řechtoději. Za kouzly kolem světa je pak zavede Pavel Kožíšek. S příchodem 18. hodiny pak přijde to na co se všichni těší celý duben. Zapálení vatry. Poté si návštěvníci budou moci poslechnout Pohádkový rock´n´roll s čarodějem a nakonec vystoupí se svou zábavnou show i zpěvačka Olga Lounová.

Autor: Michaela Lišková