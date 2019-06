"Pražská cizinecká policie se na lokalitu nádraží na Florenci a blízké okolí pravidelně zaměřuje a přijíždějící autobusy v součinnosti s ostatními kraji kontroluje. Podobnou praxi dosud policie nezaznamenala," řekla pražskému deníku mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

"Server Aeronet už v minulosti uveřejnil několik článků, které se na základě nepodložených, vzájemně nesouvisejících či manipulativních informací snažily vyvolat neopodstatněné obavy z utajeného a konspiračního importu migrantů do Česka. Žádná tato jejich tvrzení se nepotvrdila," uvedl mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

"Článek nesmyslně spojuje absolutně nesouvisející skutečnosti, např. údajnou arabskou a africkou migraci se standardním programem Ukrajina. Stejně tak by bylo nesmyslné, aby se takto ´tajně´ přivážely osoby, pokud by, jak tvrdí text, měly oprávnění pobytu," doplnil.

Opakovat a recyklovat

„Je to variace na hoax, který se šíří už delší dobu. Psali jsme o tom už loni: https://manipulatori.cz/hoax-dovoz-migrantu-z-nemecka/, kdy tuto dezinformaci napomáhal šířit i senátor Doubrava. Podstatné je, že tyto informace už tehdy popřelo jak ministerstvo vnitra, tak i policie," uvádí Petr Nutil ze serveru Manipulatori.cz, který se zaměřuje na odhalování nepravdivých či manipulativních zpráv.

"To, že se po roce a půl objevuje tato zpráva znova, není až tak překvapivé, osvědčené falešné zprávy se obvykle opakují, recyklují. Hlavně proto, že lidská paměť je krátká, paměť na internetu ještě kratší a vždy se najde dostatek lidí, ochotných věřit sebevětšímu blábolu. A v neposlední řadě provozovatel dezinfowebu na nich opakovaně udělá slušnou návštěvnost," dodává.

Server Manipulatori.cz aktuální zprávu prověřil a zjistil, že věc se má ve skutečnosti úplně jinak. V místech, kde došlo k údajnému vyložení migrantů, tedy na začátku pražské ulice Pernerova poblíž Florence, sídlí restaurace Indian By Nature. Jen pár metrů od místa vyložení. Na snímku nejsou žádní migranti, ale zahraniční turisté - hosté restaurace.

Proč nám fotí zákazníky?

Protože je ulice v této části jednosměrná, autobus je vyložil na pravé straně ulice, restaurace je vlevo. Turisté tedy mezi auty jen čekali, až se jich ujme delegátka, a společně odešli do restaurace. Jediná chyba, která se stala, byla, že řidič autobusu na chvilku zastavil na zákazu zastavení.

„Opravdu nechápeme, proč někdo fotí naše zákazníky a dělá z toho skandál. Neptáme se na národnost zákazníků. Denně k nám jezdí několik skupin turistů z hotelů, máme radost, že naše restaurace je vyhledávaná,“ napsalo serveru Manipulatori.cz vedení restaurace. Restaurace Indian By Nature je podle něj vyhledávanou nejen turisty z Indie a Pákistánu.

Podle publicistky a spisovatelky Alexandry Alvarové, která se specializuje na dezinformace v oblasti sociálních sítích, je článek jedním z dlouhé série ruské dezinformační války na našem území.

"Cílem je k smrti vyděsit obyvatele menších měst, kteří nepřišli nikdy do styku s cizinci a snadno uvěří umně narafičeným materiálům, které se tváří jako dokumentace důkazů. Ten narativ je pořád stejný - cizí divoké černé tváře zaplavují naše města a vesničky. Pudový strach, při němž lidé přestanou racionálně myslet a začnou jednat násilně - to je smysl každé propagandy už od staré Číny. Funguje to velmi dobře," uvedla Alvarová.

"Obsah tvoří převyprávěná kopie článku ruské propagandy, upravená pro naše území. Fakta a lži tu najdete společně poskládány tak, aby vytvářely harmonický celek a aby lidem, kteří o politice nic nevědí, připadaly jako důvěryhodná interpretace skutečnosti," dodala.

Tajemný majitel serveru

Aeronet je podle ní médium, které donedávna tajilo své majitele, přičemž se nakonec ukázalo, že provozovatel se skrývá kvůli enormním dluhům. (Podle jednoho z loňských pořadů České televize Reportéři ČT stojí za Aeronetem jistý Marek Pešl z jihočeského Branišova, na jehož jméno jsou vypsány statisícové exekuce. Pešlova rodina ho podle svého vyjádření pro ČT považovala za mrtvého, protože zmizel v roce 2003 a od té doby o sobě nedal vědět. Podle slovenského obchodního rejstříku se Pešl pokoušel podnikat v této zemi, takže se v ní může i skrývat před českými exekutory, pozn. red.) O serveru se zmiňuje i zpráva o extremismu Odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra za 1. čtvrtletí.