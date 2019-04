Na místě původní ohrádky z latěk, kterou občas někdo prošlápl a bylo třeba ji opravit, vznikla bytelnější. "Letos jsem změnil i skladbu rostlin. Původní afrikány se moc neosvědčily," řekl mladý muž Pražskému deníku při budování znovuobnovené guerillové zahrádky.

Navíc u vedlejšího stromu vybral vrstvu nevzhledného kačírku a jámu zaplnil novou zeminou. Z té bude moci žít jak strom, tak květiny a keříky, které jej obklopily. Zde je záhonek lemován jen pěknými oblázky.

Ale i letos došlo velmi záhy k vandalskému útoku, a to hned několik dní po výsadbě. Rozhrabaná hlína a vyházené cibulky květin u stromu s ohrádkou mohly napovídat, že podobný druh zvelebování veřejného prostoru není někomu po chuti.

Pachatel byl ale přistižen přímo při činu. Byl jím holub, kterého čerstvá hlína vyloženě sváděla k dovádění, zvlášť když všude v okolí, včetně nedaleké Štvanice, je dlouhotrvajícím suchem ztvrdlá zem. Chytit se jej samozřejmě nepodařilo, a i kdyby, přiletěli by jiní. "Jdu pro pepř a celé to tady posypu," věděl si rady mladý zahradník. Jestli to zabere se uvidí, stejně jako to, jak dlouho odolají oba záhonky jiným škůdcům.