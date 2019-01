Praha – Městská část Prahy 8 se pouští do druhé etapy prodeje zrekonstruovaných domů po povodních. První etapu již realizovala ve druhém pololetí minulého roku.

Povodeň z roku 2002 mají lidé stále ještě v živé paměti. | Foto: Šíp

Inkasované peníze podle mluvčí Heleny Šmídové byly údajně vloženy do zvelebení Nové Palmovky a splacení části úvěru od Evropské investiční banky. Celková investice na opravy si vyžádala 500 milionů korun.

Druhá etapa v počtu 41 domů už rovněž probíhá, hlásí místostarosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS). Konkrétně se podle místostarosty Grose jedná o celý Karlín a Libeň, potažmo o domy v ulicích Na Rokytce, U Libenského pivovaru, Náměstí Dr. Holého a částečně Zenklovy ulice.

Tyto domy nemohly být do předchozí vlny zahrnuty sloužily totiž jako zástava u Evropské investiční banky (EIB), která poskytla peníze na jejich opravy po povodni v roce 2002. Celkově se jedná o 96 domů. „ V druhé etapě žádný z nich zatím novému nájemci prodán nebyl," vysvětlil místostarosta.

Prodej možná vynese dvě miliardy

Vlastníky nabízených zrekonstruovaných objektů by podle Grose měly být především bytová družstva. Místostarosta má už i představu, jak naložit se získanými finančními prostředky.

„První inkaso za prodej by mělo nahradit splátku za úvěr u Evropské investiční banky, která poskytla peníze na jejich opravy po povodni v roce 2002," specifikoval Gros.

Předpokládaný příjem jsou asi dvě miliardy korun. Městská část uvažuje, že tyto finance mimo jiné opět vloží do dalšího celkového zvelebení svého obvodu, jak se už stalo v první etapě.

Cenu určí až aktuální stav domu

Městská část si podle mluvčí ponechá asi 1300 bytů, které budou sloužit jako sociální či azylové, určené pro lidi v nouzi, a jako bydlení pro seniory. Jedná se zejména o malometrážní byty. V současné době disponuje zhruba 45 azylovými byty a 17 byty zařazenými do programu „Bydlení pro seniory". Tento počet bytů v současné době pokrývá potřeby sociálního bydlení na území zmíněné městské části.

V druhé etapě je tak zařazeno 41 domů, jedná se o objekty v Karlíně, kde se budou řešit složitější majetkoprávní vztahy. Zbývající domy budou prodávány následně. Ceny za metr čtvereční u jednotlivých domů dosud nejsou známy, znalecké posudky se budou zpracovávat až po uzavření zmíněné smlouvy s pražským magistrátem a EIB.

Plnili jsme náš volební slib

„Ceny budou vycházet ze stavu domu, lokality a ceny pozemku podle cenové mapy," sdělila mluvčí Helena Šmídová. Podmínky a průběh privatizace bytů neprobíhá pouze na „osmičce", v různých částech metropole se podstatně liší. Například v Praze 13 již privatizace skončila a diskutuje se o výnosech z ní, v třetí městské části byly nastaveny antispekulativní slevy i harmonogram prodeje.

Co vedlo městskou část k prodeji? Podle místostarosty Ondřeje Grose hlavním důvodem k prodeji bylo, že obě koaliční strany (ODS, TOP 09) měly privatizaci v Karlíně a Libni ve volebních programech. „Jedná se tedy o plnění volebních slibů v rámci programového prohlášení rady zastupitelstva," upřesnil místostarosta.

Oslovená městská část Praha 8 ukončila proces prodeje domů v roce 2011, který trval čtyři roky. Počátkem 90. let měla ve své správě 18 486 bytů. V současné době má 3 668 bytů, z nichž 1 962 jsou zahrnuty do aktuálního prodeje. Otázka regulace nájemného, kterou se zastupitelé „osmičky" rovněž musejí zabývat v souvislosti s koncem regulace nájemného na konci tohoto roku může být pro nájemníky překvapením. Nebo taky nemusí, záleží právě na zastupitelstvu.

Nájemné se zvyšovat nebude

Někdo může vznést obavu, že právě Karlín postihne ke konci roku zvyšování nájemného, protože koncem roku jeho regulace končí.

„Deregulace nájemného v Praze u soukromých majitelů domů podle našich poznatků již dosáhla, respektive dosáhne, hranice tržního nájemného. V obecních bytech se pro letošek ani příští rok zvyšování nájemného nepřipravuje," poznamenala Helena Šmídová, mluvčí městské části Prahy 8. Praha jako město se prodejem bytů dostává pro potenciální zájemce do zajímavé situace. Byly doby, kdy obyčejný žadatel čekal na byt i dvacet let, méně obyčejný žadatel kolem deseti roků a člověk s většími známostmi bydlel nejdéle do pěti let. Osoba s vůbec nejúčinnějšími kontakty bydlela do jednoho roku od vyplnění žádosti.

Bytů je v Praze už asi opravdu dost

V současné době je v Praze bytů určitý nadbytek. Developeři totiž skoupili rozsáhlá území pro výstavbu bytových objektů, na každém rohu se v prodeji nových bytů vyloženě předhánějí. A to nemluvě o dalších uvažovaných lokalitách, kterým ve výstavbě brání současná krize. Ta svazuje právě stavebnictví ze všech oblastí podnikání nejvíce.

Momentálně tato nabídka převyšuje poptávku, a nepochybně se projeví na rychlosti prodeje avizovaných bytů jak v Karlíně tak Libni.

S cenou se zřejmě zrovna dvakrát variovat nedá kritériem pro ni jsou vysoké úroky, které je potřeba EIB splácet. Nabídka v poslední době silně převyšuje poptávku, a určitě se rovněž projeví i na prodeji zrekonstruovaných povodňových domů.

Domy v číslech

Počet prodaných domů v první etapě - 33 objektů

Počet nabízených domů v druhé etapě - 41 objektů

Počet prodaných domů v druhé etapě - 0

Předpokládaný výnos z prodeje druhé etapy - cca 2 miliardy Kč.

Autor: Petr Štrompf