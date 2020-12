Holešovičkám výrazně neprospívá tunel Blanka, jehož vyústění přivádí pod okna prvorepublikových vil desítky tisíc aut denně. „Jsme v unikátní situaci, kdy si zahloubení této ulice přeje městská část i vedení Prahy. Takto velký projekt je ovšem spíše v kompetenci hlavního města,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 8 Tomáš Slabihoudek (TOP 09/STAN).

Podle Institutu plánování a rozvoje (IPR) osmička vytvořila duplicitní podnět. „Vedle tohoto běží i jiná změna územního plánu. Nyní probíhá prověření dopravního řešení a čeká se na jeho výsledky,“ sdělil mluvčí IPR Marek Vácha s tím, že posouzení bude hotové v řádech několika měsíců. Termín si ale nikdo z politiků netroufá odhadnout.

Konkrétní podoba ještě jasná není

O konkrétní podobě stavby za 10 miliard korun zatím rozhodnuto nebylo, podle jedné ze studií by tunel mohl vést od Mostu barikádníků ke křižovatce Vychovatelna. Výhledově by se ulice, která dosud spojuje dálnici D8 s městským okruhem, měla přeměnit na obslužnou komunikaci městského charakteru a vrátit by se na ni mohly i tramvaje.

Součástí podnětu je také změna územního plánu na stavbu Čimické radiály, která rovněž povede v tunelu a odlehčila by i Zenklově a přilehlým ulicím.