V Empírovém skleníku začalo Předjaří

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech Marketing and Business Development Manager; Digital and Speciality Products Div.. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 135000 kč, mzda max. 145000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KONT.:Klapková Martina, e-mail: martina.rachotova@inxdigital.com nebo Eva Petrašová eva.petrasova@inxdigital.com, , Požadavky:, - angličtina ústně i písemně na komunikativní úrovni, - japonština ústně i písemně na komunikativní úrovni, - prodej digitálních inkoustů - praxe v oboru min. 5 let, - VŠ vzdělání v oboru ekonomika/obchod. Pracoviště: Inx digital czech, a.s. - 001, Do Čertous, č.p. 2621, 193 00 Praha 913. Informace: Martina Klapková, .

Věda a výzkum - Věda a výzkum Chemičtí technici, chemici 40 000 Kč

Technici v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství) Mixologist. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 80000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, 150 00, Karla Engliše č.p. 519/11, Kontakt: Duháčková Pavla, tel.: 778051024, e-mail: pavla.duhackova@goritchy.com, Vaping enthusiast, lover of flavours who is able to mix flavours and be specialist in it. He/she should be from vaping industry and have good knowledge about flavour houses and suppliers., - MT, notebook. Pracoviště: Ritchy eu s.r.o. 001, Karla Engliše, č.p. 519, 150 00 Praha 5. Informace: Pavla Duháčková, +420 778 051 024.