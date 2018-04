V Česku řádí spalničky. V Praze jde o epidemii

Počet případů nakažení spalničkami se zvyšuje. Hygienici letos zaznamenali skoro sedmdesát případů a jen za první tři měsíce letošního roku napočítali osmatřicet. V Praze už je od března epidemie. Objevily se tu totiž více než dvě třetiny všech případů. Podle lékařů je jednou z příčin fakt, že někteří rodiče odmítají své děti nechat očkovat. Nemocnice v Motole zjišťuje, zda má dostatek protilátek a personálu. Ve středu o tom informovala Česká televize.

V Praze se spalničkami nakazilo osmačtyřicet lidí a počet nemocných se podle hygieniků má ještě zvyšovat. „Další vzestup počtu nemocných lze předpokládat. Několik dalších pacientů s podezřením na spalničky je nyní hospitalizováno v nemocnici a probíhá laboratorní ověření této infekce,“ řekl České televizi Zbyněk Boublík, mluvčí pražské hygienické stanice.

Nemocní i ve středních Čechách

Nárůst onemocnění spalničkami registruje i nemocnice Motol. „Na základě dopisů hlavní hygieničky a ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy se zjišťují hladiny protilátek proti spalničkám u zdravotnických pracovníků rizikových (dětských a exponovaných dospělých oddělení) a při séronegativitě se doporučuje jejich přeočkování proti tomuto onemocnění,“ řekla ČT mluvčí nemocnice Pavlína Danková.

V Česku bylo od začátku roku zaznamenáno celkem 67 případů. Velká část nemocných přitom nebyla naočkovaná a v řadě případů šlo o děti. V Praze dokonce tvořily polovinu případů právě děti. Další tři malé děti onemocněly ve Středočeském kraji.

Mylná informace

Dětští lékaři se přitom poslední dobou setkávají s případy rodičů, kteří své děti odmítají nechat očkovat. Podle lékařů část z nich stále věří mylné informaci, že tento druh očkování může u dětí vyvolávat autismus či jiné zdravotní komplikace.

Pro děti jsou spalničky nejnebezpečnější. „Je prokázáno, že děti, které prodělají spalničky do pěti let, prodělávají častěji komplikace, kromě jiných ve smyslu akutního zánětu mozku (encefalitidy) a dále i ve smyslu subakutní sklerozující panencefalitidy, což je závažné onemocnění, které nejpozději během několika let od prvních příznaků vede k úmrtí,“ řekla ČT předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Anna Šebková.

Klesá proočkovanost

Podle odborníku návrat této nemoci souvisí se stále klesající proočkovaností populace. „Došlo k poklesu proočkovanosti, což je i důvodem k objevování se, zatím lokálních, epidemií. Pro kolektivní imunitu, tedy udržení viru v takové míře, aby nedocházelo k jeho šíření, je zrovna u spalniček potřeba, aby byla proočkovanost alespoň 95 procent. Takže už číslo kolem devadesáti procent, a je již bohužel i pod, byť se zdá vysoké, je nedostatečné,“ doplnila pro ČT Šebková.