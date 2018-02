V Česku loni přibylo nemocných, průměrná délka stonání ale klesla

V Česku loni přibylo nemocných. Počet ukončených neschopenek dosáhl téměř 1,7 milionu, což bylo meziročně o sedm procent více. V průměru lidé stonali 41 dní, tedy o necelý den méně než v roce 2016.

Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nejvíce nemocných bylo stejně jako o rok dříve ve Středočeském kraji a v Praze, nejméně opět v Karlovarském kraji. Na nemocenském, které je mandatorním výdajem státu, vyplatila ČSSZ přes 18 miliard korun.

Ve Středočeském kraji evidoval úřad loni 193.348 ukončených neschopenek a v Praze 190 654. Následuje Moravskoslezský kraj s 184.596 neschopenkami. Nejméně ukončených neschopenek bylo v Karlovarském kraji, a to 47 572. Pojištěnci v tomto regionu prostonali také nejméně dní celkově, bylo to 1 798 432 dní. Naopak nejvíce dnů, 9 158 632, stonali pojištěnci v Moravskoslezském kraji.

Nejvíce dní v dočasné pracovní neschopnosti trávili stejně jako loni lidé ze Zlínského kraje. Jedna neschopenka tu trvala v průměru 50,09 dne. Nejkratší dobu stonali nemocní v Praze, a to 31,63 dne.

Nejčastěji podle ČSSZ stonali lidé ve věkové kategorii 40 až 49 let, což bylo 414 282 případů, přičemž ženy převažovaly nad muži. Naopak v další věkové skupině 20 až 29 let s druhým nejvyšším počtem ukončených neschopenek (394 431) stonali častěji muži. "V počtu prostonaných dnů ovšem pomyslné první místo obsadila věková kategorie 50-59 let," uvedla správa.

Výdaje na nemocenské loni podle ČSSZ stouply o více než miliardu na 18 miliard korun. Nemocenské vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení od 15. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti za kalendářní dny. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy za pracovní dny zaměstnavatel, náhrada mzdy nenáleží za první tři dny.