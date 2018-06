V centru Prahy vyrostl gastronomický ráj. Peníze v hotovosti jsou zde zbytečné

Výroba - Výroba Seřizovači 23 000 Kč

Seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů CNC operátoři ohraňovacího lisu - jednosměnný provoz. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo pracoviště:, - Nádražní 401, 250 64 Hovorčovice, , Prvotní kontakt:, - e-mail: k.pipalova@conteg.cz, - tel.: 566 300 359 od 07:00 do 15:00, , Upřesňující údaje:, CNC operátor ohraňovacího lisu - jednosměnný provoz, Na naší pobočce CONTEG Cooling, s.r.o. v Hovorčovicích nabízíme pracovní příležitost pro šikovné strojaře. Zabýváme se především výrobou chladících zařízení pro potravinářství a oblast chlazení je pro nás velkou doménou., Vaším hlavním úkolem bude opracovávání plechových dílů dle plánu výroby a výkresové dokumentace. Vámi odvedená práce přispěje k uspokojení potřeb našich zákazníků, za což Vám poskytneme motivující odměnu. Orientujete se v technické dokumentaci? Ovládáte obsluhu CNC strojů a zajímá Vás práce ve výrobě? Pak se staňte součástí našeho týmu!, Co u nás dělá CNC operátor:, " Obsluhuje ohraňovací lisy, " Připravuje a osazuje stroje ohraňovacími nástroji, " Ohraňuje nerezové materiály, " Pracuje s měřidly a technickou dokumentací, " Kontroluje vyrobené díly, Uspějete u nás pokud:, " Jste vyučení ve strojírenském oboru, " Umíte se velmi dobře orientovat v technické dokumentaci, " Je pro Vás typické technické uvažování a umíte pracovat s měřidly, " Máte předchozí úspěšnou praxi na této pozici , " Jste šikovným absolventem v oboru a máte zájem o stabilní zaměstnání, " Jste manuálně zruční, pečliví a spolehliví, Od nás se můžete těšit na:, " Hlavní pracovní poměr přímo u zaměstnavatele, " Práci v jednosměnném provozu od pondělí do pátku, " Jistotu pravidelného výdělku, " Možnost okamžitého nástupu, " Práci v menším kolektivu spolupracovníků, " Pečlivé zaškolení a přátelské kolegy, " Odborné vzdělávání v oboru a možnost učit se novým věcem, " Stravenky, Místo výkonu práce:, Hovorčovice, V případě Vašeho zájmu o výše uvedenou pozici nás neváhejte kontaktovat., Těšíme se na Vaše životopisy a odpovíme na Všechny Vaše reakce!, , Zasláním svého životopisu souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a použity v souladu se zák. 101/2000 Sb. pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení v rámci společnosti CONTEG, spol. s r.o.. Pracoviště: Conteg cooling s.r.o. - sídlo, Nádražní, č.p. 401, 250 64 Měšice u Prahy. Informace: Kateřina Pípalová, +420 566 300 359,725 791 536.