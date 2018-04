V centru Prahy si lidé připomněli památku židovských obětí holokaustu

V centru metropole se konal Pochod dobré vůle, který připomněl památku židovských obětí holokaustu a 70 let od založení státu Izrael. Průvod vyšel z náměstí Franze Kafky a prošel částmi židovského města kolem Rudolfina až do Valdštejnské zahrady, kde se koná vzpomínkový program Všichni jsme lidi. Akce se letos konala popatnácté a pořádá ji česká pobočka Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém.

"Protože jsme byli v minulých letech svědky nejrůznějších veřejných akcí těch, kteří naopak stáli myšlenkově na barikádách proti nám, proti židovskému národu a vykřikovali hesla jako smrt Židům nebo Cikáni a Židi do plynu, tak jsme si řekli, že nám to nemůže být lhostejné a musíme také veřejně něco udělat," uvedl jeden z organizátorů Radek Hejret. Do akce se podle něj mohly zapojit stovky lidí.

Kulturou proti antisemitismu v Senátu. Biblické kořeny naší civilizace jsou hluboké. Základy dobře postavené. pic.twitter.com/mmWDGi9msS — Daniel Herman (@DanielDherman) 22. dubna 2018

Za zpěvu hebrejských písní

Pochod letos provází dramatizace příběhu židovských dětí, které zachránil odvoz do Dánska a potkat se mohly až po válce. "Je to příběh o hrůze a utrpení holokaustu a zároveň o naději, která přežívá navzdory tomu, co se odehrálo, když se najdou slušní lidé, kteří se rozhodnou něco dělat," vysvětluje Hejret.

Účastníci vyrazili ze Staroměstského náměstí za zpěvu hebrejských písní a do průvodu se zapojili lidé všech generací. V jeho čele jel v kolečkovém křesle herec Jan Potměšil, který průvod podpořil i v předešlých letech.

Lidé se pak zastavili u Rudolfina k pietní vzpomínce na oběti holokaustu. Pražský komorní balet zde předvedl taneční kreaci v choreografii Igora Vejsady, která vyjadřovala „tragédii i zázračné povstání židovského národa z popela holocaustu".