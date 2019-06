„Máme nedostatek participujících osob. Tedy policistů, kteří na dodržování opatření dohlíželi,“ vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Písačková.

Omezení zavedla Praha 1 ve snaze snížit hluk, který souvisí s barovými turisty a taxíky, jež je přivážejí a odvážejí. Platilo od 12. dubna vždy z pátku na sobotu a ze soboty na neděli od 22 do 3 hodin v ulicích Dlouhá, V Kolkovně, Rámová, Rybná, Masná a Kozí.

Vjet směli jen ti, kdo mají v občanském průkazu zapsáno trvalé bydliště na některé z těchto adres. Městský soud však opatření po dvou týdnech kvůli formálním nedostatkům zrušil, a to na podnět jednoho z obyvatel Rybné.

Místní si na sociálních sítích stěžovali, že turisté dělají hluk stejně, ovšem kvůli chybějícím taxíkům zůstávají v ulicích. Radnice tehdy uvedla, že údaje z hlukoměru jasně prokázaly funkčnost opatření.

Ochrana obyvatel Petrské čtvrti

Nyní se však vedení městské části chce soustředit na jiné změny v dopravě. Plánuje například uzavřít průjezd Prašnou bránou do Hybernské ulice a zároveň uzavřít Havlíčkovu, jež vede před Masarykovým nádražím. Podle radního pro dopravu Davida Skály si příliš mnoho řidičů touto trasou krátí cestu přes centrum.

„Zhruba tři z pěti aut, které vidíme přejet Štefánikův most, se objeví v Hybernské,“ vysvětlil Deníku Skála. Doplnil, že Havlíčkovu bude nutné uzavřít proto, aby se nestala náhradou za uzavřenou Hybernskou. „Když jsme si to dali do modelu, tak nám okamžitě vyjelo, že bez toho zahltíme Petrskou čtvrť, což je jedno z mála míst v Praze 1, kde lidé ještě opravdu žijí,“ objasnil Skála.

Další chystané opatření má usměrnit dopravu na Starém Městě. Radní plánují otočení jednosměrnosti Husovy ulice tak, aby nevedla auta na Mariánské náměstí. Radním se totiž nelíbí, že prostor před městskou knihovnou a magistrátem funguje převážně jako parkoviště.

Na Malostranské náměstí pěšky

Na druhém břehu Vltavy chtějí politici první městské části prosadit zákaz vjezdu na Malostranské náměstí. To bylo dlouho také pouze parkovištěm, ale od roku 2016 byla parkovací stání na jeho spodní části zrušena. Následovat měla rekonstrukce, kterou magistrát několikrát odložil.

Výjimku ze zákazu by měli pouze lidé, kteří tam trvale žijí. Radní to chtějí zkusit i přesto, že město už má plán rekonstrukce hotový a s částečným zachováním dopravy počítá.

V okolí Karlova mostu a Pohořelce by se také měly brzy objevit výsuvné sloupky, které by regulovaly vjezd zásobování. Jeho vozy by mohly například do ulic U Lužického semináře a Cihelné vjíždět jen v předem stanovené dopolední hodiny. Pro místní rezidenty by vjezd omezen nebyl. Podobné sloupky už fungují na Starém Městě a podle Skály se osvědčily.