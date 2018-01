V bývalých papírnách bude školka i kulturní sál. Praha 6 se dohodla s investorem

Radnice Prahy 6 se dohodla s investorem, který chce v areálu bývalých papíren v oblasti Císařského mlýna v Bubenči vybudovat bytové domy a zároveň chce rekonstruovat historické průmyslové objekty. Investor také už požádal o územní rozhodnutí. Radnice v budoucnu získá v areálu školské prostory a kulturní sál.

Císařský mlýn. Ilustrační foto. Foto: Web Odbor památkové péče, Praha.eu

Stavební projekt firem Sturgis a Linkcity je aktuálně v územním řízení. Počítá se s rekonstrukcí šesti stávajících budov a výstavbou 13 nových v areálu bývalých papíren. Mělo by tu vzniknout asi 300 nových bytů. Budovy budou stát na sloupech, protože areál se nachází v záplavové zóně.

V areálu bude školka

Součástí záměru má být i veřejně přístupný park s upraveným Papírenským rybníkem. Jde o pozůstatek slepého ramene Vltavy, které zaniklo na začátku dvacátého století.

Praha 6 podepsala s investorem memorandum, podle kterého by v areálu měly vzniknout prostory pro mateřskou školu a kulturní zařízení. Multifunkční sál i školské prostory budou umístěny v budově papíren. Po dokončení rekonstrukce je převezme městská část.

Školské zařízení v záplavové zóně

„V rámci projektu zrekonstruují jak starou budovu včetně multifunkčního sálu, tak prostory, které odpovídají zhruba dvoutřídní mateřské škole," řekl místostarosta Prahy 6 Martin Polách.

Radnice ovšem narazila na problém umístění mateřské školy, která se bude nacházet v záplavové oblasti. „Nakonec jsme vytipovali prostor, který je v historické budově až ve druhém patře a má přístup na střechu sálu. Není to úplně vhodný prostor pro mateřskou školku, takže jsme to nakonec do memoranda zformulovali jako školské zařízení, které by případně mohlo sloužit jako mateřská škola," dodal Polach. Ve hře je i varianta, že by investor zaplatil vybudování školky jinde.

Areál chátral

Také zatím není jasné, co by se mělo nacházet v multifunkčním prostoru, který vznikne v areálu. „Dělá se to trošku špatně dopředu, když prostory zatím neexistují a bude trvat ještě pár let, než budou," uvedl místostarosta. Areál bývalých papíren se nachází na západním okraji Stromovky. Po povodních z let 2002 a 2006 areál chátrá.